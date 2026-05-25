Obras en el Acceso Este: el convenio con Waze y el plan para informar cortes y desvíos

Las obras de remodelación del Acceso Este y el Acceso Sur comenzarán a alterar la circulación diaria en el Gran Mendoza a partir de las próximas semanas y durante un largo tiempo. Anticipándose a las complicaciones en el tránsito que generarán los trabajos, el Gobierno provincial trabaja en un plan integral de comunicación para que la ciudadanía se informe en tiempo real sobre los cortes y desvíos y la primera medida fue un convenio firmado con la empresa Google y la aplicación Waze .

El Gobierno provincial confirmó que habrá desvíos y reducción de carriles en los principales ingresos a la ciudad y también se prevé cortes totales en algunas secciones del Acceso Este, lo que generará una gran congestión de tránsito en las colectoras y en las calles aledañas del departamento de Guaymallén.

Las obras en el tramo del Acceso Este en Maipú comenzaron la semana pasada, mientras que las intervenciones en el tramo que atraviesa Guaymallén arrancarán en el mes de junio, cuando se terminen de firmar los contratos de adjudicación con las empresas que ganaron la licitación.

Desde el Ejecutivo provincial anticiparon que la remodelación de la denominada Ruta Provincial 22 (ex Ruta Nacional 7) perturbará la circulación cotidiana en el Gran Mendoza por una arteria que transitan diariamente más de 100 mil vehículos. A eso se sumará también la intervención del Acceso Sur, otra de las principales vías de ingreso a la ciudad.

Frente a ese escenario, el equipo de gobierno planea desplegar un plan integral de comunicación para informar día a día y en tiempo real el despliegue de obras y los eventuales desvíos en el tránsito.

Convenio con Waze

El Gobierno provincial firmó en las últimas horas un convenio con la empresa Google, propietaria de la popular aplicación de Waze, para informar en tiempo real sobre el estado del tránsito en el Gran Mendoza.

Waze implementa nuevas actualizaciones para sus usuarios Waze implementa nuevas actualizaciones para sus usuarios

Waze es una aplicación que se caracteriza por informar en tiempo real el estado del tránsito en las grandes ciudades y cuenta con un sistema de navegación asistida por GPS. Se destaca por las alertas en tiempo real respecto al estado del tráfico y los eventuales accidentes que pueden generar demoras o atascos de larga duración. Recibe permanentemente información de los conductores y está más enfocada en el estado del tránsito que Google Maps, la cual posee mapas más detallados.

La intención del Gobierno es que la ciudadanía tenga información actualizada permanentemente sobre los desvíos y los cortes de tránsito que tendrán el Acceso Este y el Acceso Sur y también las calles aledañas, para que las personas puedan prever vías alternativas. Asimismo, también buscan anticiparse a las complicaciones que pueden generar accidentes o desperfectos mecánicos en los vehículos.

Al mismo tiempo, se trabaja en un plan integral de comunicación a través de redes sociales y por los canales oficiales para dar detalles de las obras y las alteraciones en el tránsito en los principales ingresos al Gran Mendoza.

carteleria obra acceso este Walter Moreno/MDZ

Este plan contempla la instalación de señalética física y también digital sobre obras, cortes y desvíos, la cual se irá actualizando día a día. Asimismo, también prevé un vocero encargado de brindar esta información cotidianamente. Lo mismo que un community manager que se encargue de responder consultas de conductores a través de las redes.

Cortes parciales y totales

Las obras de remodelación del Acceso Este se dividieron en distintos tramos. En la zona de Maipú, la sección que va desde Arturo González hasta Cervantes estará a cargo de la empresa José Cartellone Construcciones Civiles SA con un monto de $19,8 mil millones. En tanto, para la sección que va desde Cervantes hasta la Variante Palmira, los trabajos los llevará adelante la firma Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa) por una cifra de $28,7 mil millones.

La semana pasada comenzaron los trabajos de movimiento de suelo en el Acceso Este, en un sector clave para el transporte de carga pesada y la conexión con los departamentos del Este. Los primeros equipos pesados se desplegaron en la Sección 2 de la Ruta Provincial 22, la ex Ruta Nacional 7, dentro del tramo interurbano de Maipú.

Por el lado de Guaymallén, la intervención irá desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González. Es el tramo urbano y el de mayor movimiento vehicular, con más de 100.000 vehículos por día.

Las empresas que ganaron la licitación para este segmento fueron Ayfra y Green, las cuales conformaron una unión transitoria de empresas (UTE). En los próximos días el Gobierno firmará los contratos con el adjudicatario y el inicio de las obras está previsto para el mes de junio.

Las intervenciones en esta transitada autopista demandarán cortes parciales en algunos sectores y cortes totales en el tramo central, ya que en ese punto los trabajos son más complejos, debido a que se levantará la calzada.

Según informaron, las interrupciones serán menores y con plazos más cortos en la zona del Nudo Vial, donde habrá reducción de calzada y algunos cortes provisorios, pero sin frenar el tránsito.