Fuerte vuelco en el Acceso Este: el conductor dio positivo al test de alcoholemia

Un conductor volcó con su auto en el Acceso Este, a la altura de calle Medina en Maipú. Conducía con casi 1 gramo de alcohol en sangre.

El vuelco se dio en el Acceso Este, en Maipú.

Cerca de las 9:00 hs de este domingo, un conductor volcó con su auto en el Acceso Este, a la altura de la calle Medina, en Maipú. El hombre dio positivo al test de alcoholemia, registrando un nivel de alcohol en sangre de 0,97 g/l.

Según informaron fuentes policiales, un conductor a bordo de un Volkswagen Gol, con domicilio en San Martín, se dirigía por el Acceso Este en dirección al este, cuando a unos 300 metros del puente Medina perdió el control de su vehículo y volcó sobre el costado sur de la calzada.

vuelco acceso este El vuelco se dio en el Acceso Este, en Maipú. Ministerio de Seguridad

El hombre no presentó heridas visibles y rechazó la asistencia médica del Servicio de Emergencia Coordinado. Al someterse al test de alcoholemia, el mismo dio positivo revelando que el conductor llevaba 0.97 g/l de alcohol en sangre.