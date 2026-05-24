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Fuerte vuelco en el Acceso Este: el conductor dio positivo al test de alcoholemia

Un conductor volcó con su auto en el Acceso Este, a la altura de calle Medina en Maipú. Conducía con casi 1 gramo de alcohol en sangre.

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El vuelco se dio en el Acceso Este, en Maipú.

El vuelco se dio en el Acceso Este, en Maipú.

Ministerio de Seguridad

Cerca de las 9:00 hs de este domingo, un conductor volcó con su auto en el Acceso Este, a la altura de la calle Medina, en Maipú. El hombre dio positivo al test de alcoholemia, registrando un nivel de alcohol en sangre de 0,97 g/l.

Según informaron fuentes policiales, un conductor a bordo de un Volkswagen Gol, con domicilio en San Martín, se dirigía por el Acceso Este en dirección al este, cuando a unos 300 metros del puente Medina perdió el control de su vehículo y volcó sobre el costado sur de la calzada.

vuelco acceso este
El vuelco se dio en el Acceso Este, en Maipú.

El vuelco se dio en el Acceso Este, en Maipú.

El hombre no presentó heridas visibles y rechazó la asistencia médica del Servicio de Emergencia Coordinado. Al someterse al test de alcoholemia, el mismo dio positivo revelando que el conductor llevaba 0.97 g/l de alcohol en sangre.

Trabajaron en el lugar personal de la Policía Vial, Accidentología de Maipú y también diferentes efectivos de la jurisdicción correspondiente.

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