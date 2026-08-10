La seguridad vial vuelve a estar en discusión después del fatal accidente del Acceso Este

El fatal accidente ocurrido este sábado en el Acceso Este, donde dos vehículos cayeron desde un puente hacia calle Alberdi y murió Claudio Assenza, de 43 años, volvió a poner en discusión la seguridad vial . El hombre viajaba junto a su esposa y sus dos hijos, quienes resultaron heridos.

El siniestro, ocurrido en Guaymallén, se produjo luego de que -según las primeras informaciones- dos autos se rozaran sobre el Acceso Este y terminaran cayendo al vacío. Además de la víctima fatal, hubo personas heridas que debieron ser asistidas y trasladadas a distintos centros de salud.

El episodio volvió a poner el foco sobre las causas de los accidentes y el comportamiento de los conductores. Para Hugo Fiorens, integrante del Observatorio de Seguridad Vial de Mendoza, “el 90% de la cantidad de accidentes es responsabilidad del conductor”.

“En esto tiene que ver el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, de drogas legales o ilegales. También las impericias al conducir y, por supuesto, las distracciones como el uso de celular”, explicó Fiorens en diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio .

Sobre el accidente del Acceso Este , el especialista señaló que “se conjugaron un par de cosas”. En particular, mencionó como posibles factores el “exceso de velocidad, impericia y probablemente también alguna distracción de uso de celular”. “Todos estos condimentos son los que agravaron la situación, esta lamentable situación que terminó con esta familia en ese estado”, sostuvo.

Las principales causas detrás de los accidentes viales

Para el Observatorio, el factor humano concentra buena parte de las causas que terminan desencadenando los siniestros. “Es muy complejo el tema de analizar los accidentes en general, por cuanto tiene multiplicidad de problemas”, explicó Fiorens.

“En esto tiene que ver el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, de drogas legales o ilegales. También las impericias al conducir y, por supuesto, las distracciones como el uso de celular”, insistió.

A estos factores se suman otras conductas cotidianas que pueden generar distracciones al volante, como tomar mate o mantener discusiones dentro del habitáculo. En ese sentido, desde el Observatorio remarcan que el comportamiento de una persona también se refleja en la manera en que conduce: el irresponsable, el agresivo o el tranquilo tienden a trasladar esas características al volante.

Fiorens también puso el foco en las víctimas fatales que deja la problemática vial en Mendoza. “En cuanto a las estadísticas, aseguramos que 95 personas han fallecido en lo que va de este año. De ese total, el 42% son motociclistas”, indicó.

Según explicó, “los motociclistas, o sea, las motos, ocupan el 30% del volumen total”. Además, señaló que “de ese total de fallecidos en la provincia, el 21% responde que son menores de 21 años”.

Por ese motivo, expresó una posición concreta del Observatorio: “Por eso también estamos totalmente en desacuerdo en el otorgamiento de licencia de conducir a menores de 18 años”.

Educación vial como herramienta de prevención

Fiorens sostuvo que una parte importante de los factores que intervienen en los accidentes puede evitarse. “Lamentablemente, la cantidad de hechos, cada uno reúne condiciones distintas, pero el 90%, como decía, es responsabilidad del hombre y el resto son accidentes por temas climáticos o deterioro de rutas y de calles”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “todo esto tiene razones que se pueden evitar” y consideró que existe una deuda en materia de prevención. “Falta la predisposición de los gobiernos y la actual inconsecuencia”, cuestionó.

Desde el Observatorio de Seguridad Vial también respaldan la incorporación de educación vial en las escuelas secundarias, una iniciativa que vienen reclamando desde hace más de 20 años. Para la organización, la formación desde edades tempranas constituye una de las herramientas para modificar conductas que luego se trasladan a las calles.

El accidente que terminó con la vida de Claudio Assenza y dejó heridos a integrantes de su familia volvió así a poner en escena una problemática que excede un caso puntual: el peso de las decisiones de quienes están al volante y la necesidad de reforzar las herramientas de prevención y educación vial.