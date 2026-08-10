Desastre ambiental en la Pampa del Leoncito: un médico mendocino entró con su 4x2 y quedó atrapado en el barro

Un médico mendocino de 46 años fue identificado como el responsable de haber ingresado con una camioneta a un sector restringido de la Pampa del Leoncito , en el departamento sanjuanino de Calingasta, dejando huellas de hasta 25 centímetros de profundidad sobre uno de los terrenos más frágiles y valiosos del país.

El vehículo quedó enterrado y el conductor -identificado como Agustín Añó- lo abandonó, escapando en una motocicleta que llevaba en la caja del rodado.

Según la información reunida por las autoridades y los prestadores turísticos de la zona, Añó avanzó aproximadamente 1,5 kilómetros con una Toyota 4x2 dentro de un área de la cordillera del Tigre donde la circulación vehicular está prohibida. Cuando el vehículo quedó atrapado en el barro sin posibilidad de salir, Añó utilizó una moto que trasladaba en la caja para retirarse del lugar. La camioneta, que figura registrada a nombre de una mujer con domicilio en Mendoza, permanece enterrada en el lugar.

"Durante las últimas horas se constató el ingreso de una camioneta a un sector donde actualmente resulta imposible circular sin provocar daños. El vehículo quedó encajado, dejando nuevas marcas y afectando una superficie que se encuentra en pleno proceso de recuperación", denunciaron desde la Municipalidad de Calingasta.

"Ante la situación, el Intendente Dr. Sebastián Carbajal se hizo presente en el lugar e ingresó caminando hasta el sector, tanto para evitar mayores afectaciones sobre el terreno como para corroborar que no hubiera personas heridas o en riesgo, teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se registran durante la noche en la zona. Luego de inspeccionar el lugar y constatar lo ocurrido, el Intendente radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría 33°, a fin de que se pueda avanzar en la identificación del responsable del vehículo y determinar las actuaciones correspondientes", agregaron desde la cuenta oficial de la comuna.

Por el momento, la camioneta quedará varada en la Pampa del Leoncito.

Daño ambiental

El daño que dejó el paso del vehículo sobre la Pampa del Leoncito es difícil de dimensionar en el corto plazo, pero las estimaciones son alarmantes. Según las autoridades locales, una huella de 10 centímetros de profundidad en ese tipo de terreno puede necesitar aproximadamente 40 años para recuperarse. Las marcas dejadas por la camioneta llegan a los 25 centímetros, lo que significa que el impacto podría persistir durante décadas, mucho más allá de la vida útil del vehículo que lo causó.

El episodio ocurrió luego de que un temporal permitiera que el sector volviera a inundarse, favoreciendo notablemente la recuperación natural de la superficie. Ese proceso, que había generado expectativas entre quienes trabajan en la preservación del sitio, quedó interrumpido abruptamente por el ingreso del vehículo.

La Pampa del Leoncito es una planicie de aproximadamente 12 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho. Su superficie blanca y llana, compuesta por limos y arcillas de origen salino, le da un aspecto único en el país. Este sitio, también conocido como Barreal del Leoncito, fue declarado Monumento Natural Provincial, Sitio Histórico Provincial y Lugar Histórico Provincial por la Ley Provincial Nº 571-F. Tiene alto valor natural, histórico y cultural.

Los daños en la Pampa del Leoncito tardarán 100 en recuperarse. Captura

Las autoridades recomiendan:

No realizar maniobras bruscas ni frenadas con vehículos.

No arrojar residuos y respetar la vegetación.

No ingresar cuando la superficie está con agua.

Evitar el tránsito de vehículos pesados.

No acampar en la zona.

Qué pasa con la camioneta

El retiro de la camioneta es otro problema sin solución inmediata. Las autoridades deberán planificar una operación que puede demandar varios meses, dado que cualquier maniobra realizada de manera incorrecta podría agravar el daño ya producido sobre el terreno. Mientras tanto, las marcas de los neumáticos permanecen como evidencia física de lo ocurrido.

Carbajal explicó que el vehículo quedó en una zona sensible y que el retiro deberá realizarse con extrema precaución. Según los medios sanjuaninos, el rodado podría quedar en el lugar durante dos meses hasta que se eleven las temperaturas y comience a evaporarse el agua.