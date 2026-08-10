El Papa en Argentina: el llamativo concurso de la Iglesia para encontrar la canción de León

La Conferencia Episcopal Argentina llevará a cabo un concurso nacional para seleccionar la canción oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para el mes noviembre próximo. Ya definieron cómo será la inscripción, las fechas clave, los requisitos para participar y todos los detalles del concurso que llamó la atención de los católicos.

A través de su sitio oficial, la Comisión Nacional y Equipo Coordinador Nacional de la Visita del Sumo Pontífice, que recorrerá las ciudades de Buenos Aires, Luján y Córdoba, señaló que el período de inscripción iniciará el próximo lunes 10 de agosto y finalizará el jueves 10 de septiembre.

La participación es individual o grupal y los postulantes deben ser mayores de 18 años y argentinos . Además, aquellas personas que deseen formar parte tendrán que completar un formulario online “Inscripción al Concurso Canción de la Visita” en la página de la Conferencia Episcopal Argentina con sus datos y adjuntar los dos archivos de audio MP3 y letra en PDF.

Las bases establecen que la propuesta deberá ser una canción original e inédita, compuesta específicamente para esta edición del concurso y vinculada con la visita de León XIV a la Argentina y con la temática de “Magnífica Humanitas 16”, que plantea, entre otros conceptos, la construcción de la comunión, la solidaridad y la centralidad del ser humano.

“La canción debe ser original, inédita y haber sido compuesta específicamente para esta edición del concurso. Por lo tanto, no podrá haber sido publicada anteriormente en plataformas digitales (YouTube, SpoDfy, redes sociales, etcétera) ni estar sujeta a contratos de derechos de autor”, se lee en otros de los requisitos del anuncio.

La duración de la canción será de dos a cuatro minutos y la letra se realizará en castellano, aunque puede incluir lenguas originarias de forma complementaria. El género musical será libre.

Los documentos no podrán incluir nombres, logos ni otros datos que permitan identificar a los autores, ya que el objetivo es garantizar la imparcialidad del jurado.

También se permite el uso de inteligencia artificial “únicamente como apoyo auxiliar para los siguientes procesos de producción”: Edición de audio, mezcla o masterización. Generación de acompañamientos instrumentales de soporte, considerados como maquetación técnica. La línea melódica principal, la armonía base y la estructura de la canción deberán ser de creación íntegramente humana. Asistencia en procesos técnicos de producción.

Los participantes deberán declarar si utilizaron inteligencia artificial y detallar su alcance durante la inscripción. Las bases prohíben la generación total o sustancial de la letra o composición mediante IA, así como la síntesis o clonación de la voz principal o los coros. La interpretación vocal deberá estar a cargo de intérpretes humanos.

Además, la participación implica la aceptación de las bases y la cesión de los derechos de autor a la Conferencia Episcopal Argentina, que podrá realizar las modificaciones que considere necesarias sobre la letra y la música. El concurso es voluntario, gratuito y no remunerado.

Las fechas clave

La evaluación se llevará a cabo desde el 11 al 22 de septiembre y estará a cargo de un jurado integrado por miembros asignados por la Conferencia Episcopal Argentina, provenientes de ámbitos eclesiales y del mundo de la música.

Los criterios de evaluación serán la coherencia con la temática de “Magnífica Humanitas 16”, con 30 puntos; la calidad musical, con otros 30; la originalidad de la composición, con 25; y la interpretación vocal e instrumental, con 15.

La publicación del tema ganador se concretará el 24 de septiembre. La canción elegida será la oficial de la visita del Santo Padre y se utilizará en los contenidos producidos por la Comisión Nacional. Además, el ganador tendrá una entrevista en video para publicar en sus redes sociales y recibirá un certificado de reconocimiento de la Conferencia Episcopal.