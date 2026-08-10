Feria del Libro Mendoza 2026: abrieron la convocatoria pública para las propuestas
Desde el Gobierno confirmaron que abrió la convocatoria pública para la Feria del Libro de Mendoza 2026. Los detalles.
La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la Provincia de Mendoza, anuncia la apertura oficial de la convocatoria pública de propuestas literarias y artísticas para formar parte de la Feria del Libro de Mendoza 2026.
El evento se desarrollará del 1 al 11 de octubre del corriente año en las instalaciones del Espacio Cultural Julio Le Parc.
¿Quiénes pueden participar en la Feria del Libro?
La convocatoria está dirigida a hacedores culturales de la región de Cuyo, mayores de 18 años (nacidos o residentes en la región):
- Escritores, escritoras, grupos literarios y editoriales que deseen presentar obras publicadas desde noviembre de 2025 a la fecha, vinculadas a la literatura local, nacional e internacional.
- Gestores/as culturales con iniciativas y proyectos relacionados con el ámbito literario.
Cómo inscribirse en la Feria del Libro 2026
La inscripción se realiza de manera 100% digital a través de los formularios oficiales según el tipo de propuesta:
- Presentaciones de libros: Formulario de inscripción para presentaciones
- Talleres: Formulario de inscripción para talleres
- Propuestas artísticas: Formulario de inscripción para propuestas artísticas
- Consultar las BASES
El cierre de inscripción será el jueves 20 de agosto de 2026 a las 23.59.
Finalmente, la selección de proyectos estará a cargo del equipo de Producción de la Feria del Libro, que contactará oportunamente a los responsables de las propuestas elegidas para coordinar los requerimientos técnicos y de participación.