Feria del Libro Mendoza 2026: abrieron la convocatoria pública para las propuestas

Desde el Gobierno confirmaron que abrió la convocatoria pública para la Feria del Libro de Mendoza 2026. Los detalles.

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la Provincia de Mendoza, anuncia la apertura oficial de la convocatoria pública de propuestas literarias y artísticas para formar parte de la Feria del Libro de Mendoza 2026.

El evento se desarrollará del 1 al 11 de octubre del corriente año en las instalaciones del Espacio Cultural Julio Le Parc.

¿Quiénes pueden participar en la Feria del Libro? La convocatoria está dirigida a hacedores culturales de la región de Cuyo, mayores de 18 años (nacidos o residentes en la región):

Escritores, escritoras, grupos literarios y editoriales que deseen presentar obras publicadas desde noviembre de 2025 a la fecha, vinculadas a la literatura local, nacional e internacional.

Gestores/as culturales con iniciativas y proyectos relacionados con el ámbito literario. Cómo inscribirse en la Feria del Libro 2026 La inscripción se realiza de manera 100% digital a través de los formularios oficiales según el tipo de propuesta: