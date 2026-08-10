Tarjeta SUBE: eliminaron un descuento para quienes viajan en subte y tren

Los usuarios que combinan tren y subte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán afrontar un mayor costo a partir de este mes. La Red SUBE dejó de aplicar el descuento del 50% en el segundo viaje cuando el recorrido comienza en un servicio ferroviario y continúa en el subte de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, quienes utilizan esta combinación deberán pagar ambos viajes a tarifa plena. El cambio se produce en un contexto de reacomodamiento de las tarifas del transporte público y de modificaciones en el esquema de subsidios.

El beneficio de la Red SUBE continúa vigente para los recorridos que comienzan en el subte porteño . En estos casos, el primer viaje se abona de manera completa y el segundo obtiene una bonificación del 50%. Si el usuario realiza un tercer viaje dentro del período establecido, el descuento alcanza el 75%.

Para acceder a estos beneficios, las combinaciones deben realizarse dentro de un plazo máximo de 120 minutos y utilizando el mismo medio de pago. Se puede utilizar una tarjeta SUBE física registrada, SUBE Digital o el código QR de la aplicación SUBE.

Desde el Gobierno de la Ciudad explicaron que la integración tarifaria entre servicios de distintas jurisdicciones dejó de recibir financiamiento nacional. Según señalaron, los subsidios para estas combinaciones dejaron de enviarse a fines de 2025 y, durante los meses posteriores, la Ciudad asumió el costo mientras se desarrollaban negociaciones con la Nación.

El Ejecutivo porteño también indicó que el descuento correspondiente a los servicios de la Ciudad —como el subte y las líneas de colectivos porteñas— continúa siendo financiado por la administración local.

Qué servicios están incluidos

La Red SUBE mantiene descuentos para distintas combinaciones entre colectivos, trenes y subte, aunque no todos los servicios participan del esquema.

Entre los principales ferrocarriles metropolitanos incluidos se encuentran las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y el Tren de la Costa.

También participan numerosas líneas de colectivos de jurisdicción nacional y las 27 líneas porteñas alcanzadas por el sistema.

Sin embargo, quedaron específicamente fuera del beneficio los colectivos de la provincia de Buenos Aires cuando son utilizados como segundo viaje y el subte porteño cuando se toma como segundo transporte después de un viaje en tren.

La modificación de la Red SUBE se produce luego de nuevos aumentos en las tarifas del transporte público.

En agosto, el boleto de subte registró una suba del 3,9% y pasó a costar $1.685,26. En tanto, la tarifa mínima de colectivo se ubicó en $853,01.