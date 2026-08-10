Cambios en la Primaria: nuevo sistema de calificaciones y quiénes podrán repetir

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) informó este lunes cambios en el Régimen Académico para Escuelas de Nivel Primario . Desde este año, los alumnos de 1° grado podrán repetir si no logran acreditar los saberes correspondientes a Lengua y Matemática.

Además, para lograr una calificación "más precisa", los docentes deberán utilizar la totalidad de la escala numérica de 1 a 10, con dos decimales y sin redondeo . El nuevo sistema reemplaza la ponderación por el promedio y comenzará a aplicarse a partir del segundo período del ciclo lectivo en curso.

Otro de los cambios centrales está relacionado con la asistencia. Los estudiantes deberán acreditar al menos un 80% de asistencia para avanzar al siguiente año sin pasar por instancias específicas de fortalecimiento.

En tanto, aquellos alumnos que finalicen el año con una calificación menor a 7 también deberán concurrir a la instancia de fortalecimiento e intensificación de saberes previstas durante diciembre y febrero.

En el caso de que los estudiantes no alcancen una calificación final del período de 7 o más, deberán concurrir de manera obligatoria a las instancias de fortalecimiento e intensificación de saberes. Además, el alumno tendrá que tener una asistencia superior al 80% para avanzar, sino también irá a la instancia planteadas para diciembre y febrero.

Nuevo sistema de calificaciones

A partir del 1 de agosto, se pasó de "Aprendizajes Prioritarios" a "Aprendizajes Base". Esto implica que las valoraciones del proceso de cada estudiante se expresarán mediante una escala numérica de 1 a 10, con dos decimales y sin redondeo.

La directora de Educación Primaria, Raquel Ghilardi, explicó que el cambio apunta a contar con una evaluación más precisa de la trayectoria de cada estudiante. Según señaló a MDZ, anteriormente existía una instancia de ponderación docente que podía modificar la calificación específica.

"Previamente, un estudiante podía sacar 8.50 y a partir de la ponderación docente, se llevaba esa nota a un 9. Esto no era muy objetivo. Al pasar al promedio podremos tener una escala puntual que nos ayudará a determinar la trayectoria de cada uno de los estudiantes y cuánto necesitan fortalecer", indicó.

Como el primer período del año ya fue evaluado bajo el sistema anterior, la funcionaria detalló que la acreditación final de este año se determinará a partir del promedio de las calificaciones obtenidas en los dos períodos.

Quiénes podrán repetir 1° grado

Tal como se anunció a principios de año en la presentación del Plan Estratégico 2026, los chicos de 1° grado que no sepan leer ni escribir van a repetir. En 2021, el Consejo Federal de Educación resolvió implementar cambios en la primaria. De esta manera, desde el ciclo lectivo 2013 se empezó a considerar a 1° y 2° grado como unidad pedagógica, es decir que los dos grados funcionaban como un bloque.

El año pasado, el Consejo Federal de Educación retomó la antigua división de unidades pedagógicas y ahora cada grado es una unidad, por lo tanto, al final de cada grado los estudiantes deben acreditar los conocimientos que corresponden o repetir el año.

Para avanzar a 2° grado los chicos deberán acreditar saberes de Lengua y Matemática. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los alumnos cuya calificación final del período resulte inferior a 7 deberán participar obligatoriamente de las instancias de fortalecimiento e intensificación de los aprendizajes previstas para el mes de diciembre, para acreditar los aprendizajes. En el caso de que el estudiante no complete los saberes en diciembre, deberá concurrir obligatoriamente a la instancia prevista para febrero.

"El estudiante de 1° grado pasaba automáticamente a 2° grado, con lo cual a veces muchos estudiantes no terminaban su alfabetización. Ahora podemos hacer un abordaje específico en 1° grado, donde si el estudiante acredita los saberes necesarios podrá avanzar a 2° grado. Si no, deberán quedarse y permanecer en 1° grado hasta acreditar esos saberes necesarios", precisó Ghilardi.

Asistencia

Otro de los cambios centrales está relacionado con la asistencia. Al finalizar el ciclo lectivo, el alumno deberá tener un porcentaje de asistencia mínimo de 80%.

"Si el chico no tiene un 80% de asistencia irá a las instancias de fortalecimiento en diciembre o febrero. Allí se va a trabajar sobre aquellos saberes que quedaron pendientes o que necesita fortalecer", explicó la directora de Educación Primaria.

"Si hay inasistencias también nos reporta una debilitación de los aprendizajes acreditables, por lo que habrá una evaluación en la que tendrán que acreditar eso que no aprobaron", agregó.

Consultada por el detrás de los cambios, la funcionaria mencionó que la nueva resolución permitirá que los estudiantes avancen con la alfabetización completa según el grado, evitando trabajar de forma "desfasada" dentro de un mismo grupo.