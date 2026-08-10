Apuestas online: el presidente de Lotería de la Ciudad advierte sobre el avance de las plataformas ilegales en menores

El entusiasmo desbordante que generó la Copa del Mundo , suele venir acompañado de un notable incremento en el consumo de apuestas deportivas.

Sin embargo, detrás de la euforia por el entretenimiento, las autoridades reguladoras advierten sobre el crecimiento alarmante del circuito clandestino y su impacto directo en los sectores más vulnerables: los adolescentes y menores de edad.

En declaraciones, el presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), Jesús Acevedo , trazó un contundente panorama sobre las acciones de fiscalización que lleva adelante el organismo porteño para combatir el juego no autorizado y concientizar a la sociedad bajo la consigna "Menores apostando no".

Un repunte en los números y el peligro de la "trampa semántica".

Acevedo remarcó que la mayor preocupación institucional reside en la proliferación de sitios web no regulados que permiten el ingreso de menores sin controles rigurosos de identidad.

Jesús Acevedo, Presidente de Lotería de la Ciudad. Archivo

En ese sentido, el funcionario puso especial énfasis en lo que definió como una trampa semántica extendida en el lenguaje cotidiano: "A veces hay una trampa semántica con la palabra 'jugar'. Cuando uno dice 'le jugué al rojo', esa asimilación entre el juego y la apuesta hace creer a los menores que apostar es un simple juego. Un menor no puede apostar porque no cuenta aún con el desarrollo cognitivo ni madurativo suficiente; es sumamente influenciable y esto puede derivar en ludopatía infantil o juego tóxico".

Ofensiva judicial y bloqueo de plataformas clandestinas

Para hacer frente a esta problemática, la Ciudad de Buenos Aires ha intensificado la persecución penal y administrativa contra las redes de juego clandestino e influenciadores que promocionan sitios no autorizados.

Durante la actual gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, Acevedo ejecutó diversas acciones desde LOTBA y en coordinación con la Justicia han alcanzado hitos clave: Más de 120 influencers y figuras públicas denunciadas por promocionar plataformas clandestinas. Más de 2.000 sitios web e IP ilegales bloqueados y dados de baja.

Acevedo destacó además el rol fundamental de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar y Apuestas (FEJA), conducida por el Dr. Juan Rozas y creada bajo la gestión de Jorge Macri, la cual ha dotado al Estado local de herramientas de investigación penal específicas para desarticular estos entramados digitales.

A pesar de los logros alcanzados, el titular de LOTBA admitió la complejidad técnica del escenario: "La tecnología usada para el mal es difícil de atacar. Cerramos una plataforma ilegal y quizás crecen cuatro más con distintos dominios, VPN o direcciones IP", explicó.

Hacia un marco normativo más estricto para la publicidad

En relación al marco regulatorio, Acevedo aclaró que en la Argentina el juego de azar es una competencia no delegada a la Nación, por lo que cada jurisdicción administra sus propias reglas. La Ciudad de Buenos Aires ostenta una de las legislaciones más rigurosas en materia de juego responsable y restricciones horarias de publicidad.

Sin embargo, ante la velocidad con la que evolucionan las tecnologías de apuestas en línea, consideró indispensable actualizar las leyes vigentes. Actualmente se debaten proyectos en la Legislatura Porteña y el Congreso Nacional para endurecer las regulaciones sobre la exposición publicitaria de famosos y plataformas deportivas, buscando blindar de manera definitiva el acceso de los jóvenes al juego de azar.