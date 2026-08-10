Qué se puede encontrar en la mega liquidación por cierre del Hiper Libertad

El Hiper Libertad de Godoy Cruz atraviesa sus últimos días de actividad y ya comenzó una fuerte liquidación por cierre . La empresa confirmó mediante un comunicado colocado en el ingreso que el hipermercado finalizará su actividad comercial a partir del próximo 16 de agosto.

Mientras se acerca esa fecha, dentro del establecimiento se pueden encontrar productos con importantes descuentos. La liquidación alcanza a distintos sectores y hay ofertas que llegan hasta el 80% de descuento.

Desde el anuncio de la liquidación , el movimiento dentro del hipermercado ha sido importante. Muchos clientes recorriendo las góndolas en busca de oportunidades, mientras algunas repisas ya muestran faltantes debido a la cantidad de productos vendidos durante la liquidación .

Uno de los sectores que concentra varias ofertas es el de indumentaria. Hay canastos con ropa de distintos tipos, talles y tamaños con precios desde $4.999, mientras que la ropa para bebés se consigue desde $1.999.

Ropa desde $1.999, pañales a $1.700 y descuentos del 80% en juguetería y librería forman parte de la liquidación por cierre.

También aparecen ofertas en indumentaria masculina. Entre los productos relevados hay shorts para hombres desde $6.999, una de las opciones que pueden encontrarse dentro de la liquidación.

La propuesta alcanza además a otros productos de uso cotidiano. En el sector de pañales, por ejemplo, se pueden encontrar unidades desde $1.700, mientras que los protectores solares tienen un descuento del 70%.

Juguetes, librería y bazar con fuertes descuentos

La liquidación por cierre ya se siente en las góndolas del Hiper Libertad, con ofertas en ropa, juguetes, bazar, electro y decoración. Maru Mena/MDZ

La liquidación también llegó a los sectores de juguetería y librería, donde los descuentos alcanzan el 80%. Se trata de una de las rebajas más importantes que pueden encontrarse actualmente dentro del hipermercado.

En bazar y decoración también hay ofertas importantes. Allí se aplica un 70% de descuento sobre distintos productos, entre ellos artículos para el hogar, pelotas de fútbol y piletas.

Otro de los sectores incluidos es el de organización y accesorios para la casa. Hay un 70% de descuento en cajas organizadoras y accesorios de baño, además de otras oportunidades que aparecen entre las góndolas.

Electro, ropa de cama y más ofertas

El hipermercado dejará de funcionar el 16 de agosto y busca liquidar su stock. Hay descuentos del 70% y 80% en varias categorías. Joaquín Moreno / MDZ

Los descuentos también alcanzan al sector de electro. Los productos incluidos en esta categoría tienen rebajas de hasta el 70%, al igual que algunos artículos para el hogar.

Entre las ofertas también aparecen acolchados y frazadas, que forman parte de la liquidación con el mismo porcentaje de descuento. La variedad puede cambiar a medida que se agota el stock disponible.

La liquidación se da en el marco del cierre anunciado por la empresa para el 16 de agosto. Por ahora, los clientes que recorren el hipermercado pueden encontrar oportunidades en numerosas categorías, aunque la disponibilidad depende de los productos que todavía queden en las góndolas.

La liquidación se da en el marco del cierre anunciado