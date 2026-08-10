PAMI se incorpora al programa nacional para la atención del ACV

El Ministerio de Salud de la Nación y PAMI firmaron un convenio para incorporar a los afiliados del organismo a la red del Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV). La medida busca mejorar la coordinación de la atención y reducir los tiempos de respuesta ante una emergencia.

El PRONAC-ACV establece una red nacional de establecimientos de salud organizada de acuerdo con sus distintos niveles de complejidad. El objetivo es que, ante un accidente cerebrovascular, los pacientes puedan ser derivados rápidamente al centro más adecuado según el tratamiento que necesiten.

Uno de los principales mecanismos será el Código ACV Naciona l, que permite activar alertas en tiempo real y poner en marcha el circuito de atención. El programa también contempla protocolos para tratamientos de alta complejidad, terapias de reperfusión y mecanismos para garantizar la rehabilitación y continuidad de los cuidados después del evento.

A partir de su incorporación, PAMI tendrá un rol en la coordinación de la atención de sus afiliados. Entre sus responsabilidades estará recibir las alertas generadas mediante el Código ACV Nacional, garantizar el traslado de los pacientes y coordinar las decisiones de derivación dentro de la red.

El acuerdo busca acelerar los traslados y las derivaciones de pacientes ante una emergencia. Foto: Archivo

Además, el organismo deberá trabajar en acuerdos operativos con municipios, autoridades sanitarias locales y otros financiadores para facilitar la aplicación del programa y asegurar la continuidad de la atención.

El rol del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de la Nación continuará a cargo de la conducción técnica del PRONAC-ACV. La cartera deberá establecer los lineamientos técnicos y operativos del programa y evaluar que los establecimientos que integren la red cumplan con los requisitos necesarios.

La incorporación de PAMI forma parte de una estrategia de expansión federal del sistema de atención del ACV, que también contempla acuerdos con provincias y municipios para aprovechar la capacidad instalada de los centros de salud existentes.

Una red que busca reducir los tiempos de atención

Entre las iniciativas que forman parte de esta expansión se encuentra un convenio con el municipio de Tres de Febrero, mediante el cual el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas funcionará como centro receptor de alta complejidad y pondrá a disposición su Unidad de ACV, además de los servicios de Neurocirugía e Intervencionismo.