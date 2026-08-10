La DGE suspendió las clases presenciales del turno tarde en varias localidades de Mendoza

Debido a un pronóstico de temperaturas extremas, la DGE decidió suspender las clases presenciales del turno tarde en varias zonas de Mendoza, con especial atención a las de alta montaña.

Para este lunes, el pronóstico anticipa una jornada con temperaturas extremas en varios sectores del territorio provincial. En ese contexto, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) tomaron la medida de suspender las clases presenciales para el turno tarde en distintas localidades del territorio provincial.

Lunes 10 de Agosto - Turno tarde



Debido a intensas nevadas, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en:



Malargüe

El Sosneado

Cacheuta

Potrerillos

Uspallata

Zonas altas de Valle de Uco pic.twitter.com/qwQcp6Cxo6 — DGE Mendoza (@MzaDGE) August 10, 2026 De acuerdo a lo comunicado por la DGE, este lunes 10 de agosto las clases del turno tarde estarán suspendidas en: