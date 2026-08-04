DGE: crearon un nuevo cargo docente en el Nivel Inicial para el apoyo a las trayectorias

La DGE creó, para el Nivel Inicial, un cargo del docente de apoyo institucional y a las trayectorias.

La Dirección General de Escuelas (DGE), mediante la Resolución 4536, autorizó la creación de la función de docente de apoyo institucional a las trayectorias de Nivel Inicial. Esta iniciativa genera un impulso para enriquecer las experiencias de aprendizajes en este importante nivel como inicio del recorrido de educación obligatoria y se construye un aprendizaje integral.

Marcelo García, director de Educación Inicial, destacó la importancia de atender a la diversidad de ritmos de aprendizaje que trae cada niño y niña: “En este marco, destacamos la incorporación de la nueva figura del docente de apoyo institucional y a las trayectorias (DAIT), un perfil pensado para acompañar a las instituciones, a los equipos directivos y a las docentes de sala ante los desafíos cotidianos”.

Por qué la DGE creó esta nueva figura docente La presencia de esta nueva figura en los jardines colabora directamente con la maestra de sala, el equipo directivo, las orientadoras y las familias, y fortalece el entramado institucional para que cada estudiante cuente con las intervenciones y los apoyos que su desarrollo requiere.

A partir de este trabajo articulado, se diseñan estrategias flexibles para acompañar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, conductuales o en situaciones de discapacidad, y posibilita también el trabajo conjunto en la sala con la modalidad de pareja pedagógica cuando la propuesta lo requiera.

También esta figura contribuye a sostener la jornada escolar y el desarrollo de los días de clases ante imprevistos o licencias cortas del personal, asumiendo la sala cuando no es posible cubrir una suplencia inmediata.