Pruebas Aprender: la clave de la DGE para conseguir los mejores resultados en 13 años

Las Pruebas Aprender revelaron que en Mendoza se redujo la cantidad de estudiantes en niveles críticos en Lengua y Matemática. Las claves del éxito.

Mendoza registró el mejor resultado en 13 años en las Pruebas Aprender. Detrás hay una estrategia educativa que la DGE viene aplicando con consistencia, y que el ministro Tadeo García Zalazar expuso hoy en la Legislatura provincial ante las principales autoridades de la casa de las leyes.

Las resultados de las Pruebas Aprender En Lengua, solo el 4% de los alumnos de sexto grado se ubicó por debajo del nivel básico, la cifra más baja desde que se estandarizó la medición en Argentina en 2013 y por debajo del promedio nacional de 4,9%. El 78,5% de la matrícula evaluada alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, con una baja de 7,8 puntos porcentuales en el segmento de alumnos con mayores dificultades, la mejora interanual más pronunciada de la que se tenga registro. En Matemática, el porcentaje de alumnos en nivel crítico bajó al 19,3%, también por debajo de la media nacional del 20,2%, con una reducción de 5,1 puntos respecto al año anterior.

Resultados de las Pruebas Aprender. Gobierno de Mendoza La clave de la DGE ¿Cómo se llegó hasta acá? García Zalazar identificó cuatro pilares que sostienen la estrategia provincial.

El Plan Provincial de Alfabetización, aplicado con rigurosidad en toda la provincia.

El diseño de intervenciones pedagógicas respaldadas por evidencia técnica, es decir, decisiones que no se toman a ciegas sino a partir de datos concretos sobre lo que ocurre en cada aula.

La evaluación permanente de los aprendizajes, que permite detectar falencias a tiempo y corregir el rumbo durante el ciclo lectivo.

La jerarquización de los contenidos matemáticos, una decisión curricular que apunta a revertir el impacto que dejó la pandemia en esa área. Los resultados en Matemática de las Pruebas Aprender 2025 Gobierno de Mendoza Además, García Zalazar indicó que la DGE no esperó las Pruebas Aprender para saber cómo estaban los alumnos. La provincia desarrolló sus propios instrumentos de monitoreo interno: el Censo Provincial de Fluidez y Comprensión Lectora y el Censo Provincial de Matemática, que permiten identificar con precisión qué procesos cognitivos requieren mayores apoyos pedagógicos antes de que la evaluación nacional arroje sus resultados.

García Zalazar también hizo una aclaración metodológica importante al comparar los datos de Mendoza con los de otras provincias. En la provincia, el nivel básico se considera como no aprobado, un criterio más exigente que el de muchas otras jurisdicciones que lo contabilizan dentro de los resultados positivos. "Hay que marcarlo bien, porque no es lo mismo a la hora de comparar", enfatizó el ministro.