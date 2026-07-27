Intoxicación masiva tras evento solidario: investigan una posible salmonelosis en una pollada

Una iniciativa solidaria realizada en Coronel Pringles terminó con más de 40 personas intoxicadas . Los afectados habían consumido un menú preparado para recaudar fondos destinados a una beba de casi 2 meses que necesita tratamiento por una malformación congénita en los pies .

La campaña fue impulsada por familiares y amigos de L.C.V.S., junto con la agrupación Elementos de Carretera de Coronel Pringles. La familia, que no cuenta con obra social, buscaba cubrir los gastos de los viajes semanales que debe realizar a Bahía Blanca para continuar con la atención médica de la niña.

El menú costaba $30.000 e incluía un pollo a la parrilla, dos chorizos, una porción de ensalada rusa y el envío a domicilio. Según explicaron quienes consumieron esos alimentos comenzaron posteriormente a presentar síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria.

El secretario de Salud municipal, Luis González Estevarena, indicó que los primeros casos se hicieron visibles durante la tarde del domingo. Desde las 18, el hospital recibió 20 consultas en apenas una hora por cuadros de vómitos, diarrea, febrícula y deshidratación.

En el Hospital Dr. Manuel B. Cabrera fueron atendidos 31 pacientes, aunque también se registraron consultas en establecimientos privados. Por ese motivo, estimó que la cantidad de afectados podría ubicarse entre 50 y 60 personas.

Ante el aumento de casos, el área de Bromatología comenzó a decomisar los alimentos sobrantes e inició una investigación para determinar el origen de la contaminación.

Que habría causado las intoxicaciones

La principal hipótesis es una posible salmonelosis provocada por contaminación cruzada, aunque las autoridades aclararon que todavía deben esperar los resultados de los cultivos para confirmar si el cuadro fue causado por una bacteria, un virus u otro germen. También se analizará la manipulación de los alimentos después de su cocción y las condiciones de higiene de quienes participaron en esa etapa.

Los estudios abarcan toda la cadena, desde la procedencia de la mercadería hasta el momento en que fue servida. Entre las muestras se encuentran tres pollos enteros que no llegaron a consumirse.

González Estevarena pidió evitar acusaciones contra el comercio que vendió los pollos hasta contar con conclusiones oficiales. De todas las personas atendidas, solo un niño permanecía internado en observación en Pediatría; las autoridades señalaron que presentaba un déficit cognitivo previo.