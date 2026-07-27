Alerta por Zonda: suspendieron las clases presenciales en dos departamentos

La Dirección General de Escuelas (DGE) implementó la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en dos departamentos de Mendoza.

El pronóstico volvió a torcer la rutina escolar en el Valle de Uco. La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó la suspensión de clases presenciales para este lunes en los establecimientos educativos de Tupungato y Tunuyán, ante la confirmación de ráfagas de viento Zonda.

La decisión no abarca a toda la jornada escolar, sino a los turnos vespertino y nocturno, que son los que coinciden con la ventana horaria de mayor riesgo según los reportes meteorológicos. Dentro de esa franja, la medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas: no hay distinción entre escuelas primarias, secundarias, de nivel inicial o de las distintas modalidades que funcionan en ambos departamentos.

El organismo educativo tomó la resolución siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, el área que monitorea este tipo de eventos y sugiere las restricciones de circulación cuando el fenómeno se intensifica. La articulación entre ambas dependencias es el mecanismo habitual que se activa cada vez que el Zonda aparece en los pronósticos provinciales.

Virtualidad tras la suspensión de clases Que no haya presencialidad no significa que la actividad quede en pausa. En las localidades alcanzadas por la medida, el dictado deberá continuar de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, el entorno oficial que la provincia utiliza para sostener la continuidad pedagógica en jornadas como esta.