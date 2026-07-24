Alerta por nevadas: qué provincias estarán afectadas este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta por nevadas para este sábado que alcanza a distintos sectores de la cordillera argentina. El fenómeno afectará principalmente zonas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego , con distintos niveles de intensidad según la región.

Las advertencias incluyen alertas de nivel amarillo y naranja , debido a la posibilidad de importantes acumulaciones de nieve y una marcada reducción de la visibilidad en áreas de montaña.

El nivel amarillo de alerta por nevadas indica que las zonas afectadas serán alcanzadas por nevadas de variada intensidad , con mejoramientos temporarios durante la jornada.

Según el SMN, se esperan acumulaciones de nieve de entre 20 y 50 centímetros , aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superados de manera puntual. En las áreas más bajas, la nieve acumulada oscilaría entre 5 y 20 centímetros , sin descartarse precipitaciones en forma de lluvia.

En los sectores bajo alerta naranja se prevé un escenario más complejo, con nevadas intensas y persistentes a lo largo del período de vigencia del aviso.

Se estiman acumulaciones de entre 50 y 150 centímetros de nieve, con posibilidad de registros aún mayores en forma localizada. Además, el fenómeno estará acompañado por una importante reducción de la visibilidad, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios en rutas de montaña y mantenerse informado sobre el estado de los caminos.

Cómo estará el tiempo en el AMBA

Mientras la cordillera concentra el riesgo por nevadas, el Área Metropolitana de Buenos Aires despedirá la primera semana de las vacaciones de invierno con un panorama muy diferente.

El viernes se cumplieron 10 días consecutivos con temperaturas mínimas superiores al promedio histórico de julio, cuya media en la Ciudad de Buenos Aires es de 7,5 °C. La abundante nubosidad, la elevada humedad y las lluvias registradas durante la madrugada limitaron el descenso de la temperatura durante la noche.

El frente frío que avanzó sobre el centro del país llegó debilitado al AMBA, por lo que los vientos continúan predominando del norte y noreste, favoreciendo la permanencia de una masa de aire húmeda e inestable.

El sábado se presentará con cielo mayormente nublado, ambiente frío y posibilidad de lloviznas aisladas durante la mañana. Se esperan temperaturas entre 9 °C de mínima y 15 °C de máxima. Hacia la tarde y la noche podrían formarse bancos de niebla, especialmente sobre el Río de la Plata y sectores del conurbano.

El domingo aparecerá como la jornada más agradable del fin de semana. No se pronostican lluvias y habrá más horas de sol, con temperaturas que oscilarán entre 11 °C y 19 °C, ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche volverá a incrementarse la nubosidad y podrían reaparecer bancos de niebla.

El alivio será breve. Para el lunes se prevé nuevamente un cielo mayormente cubierto, con probabilidad de lluvias débiles aisladas, acompañadas por vientos del noreste que luego rotarán al este.