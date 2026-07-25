Vuelve la alerta naranja a Mendoza: qué zonas serán afectadas este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por nevadas en la cordillera de Mendoza, afectando a zonas de alta montaña este sábado.

Para este sábado 25 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por nevadas para sectores de la cordillera de Mendoza. En tanto, el resto de la provincia permanecerá sin alertas meteorológicas de importancia y tendrá una jornada fresca, con una temperatura mínima de 7º y una máxima de 15º.

Según el mapa oficial del organismo, la alerta alcanza principalmente a la cordillera del oeste mendocino, incluyendo zonas de alta montaña de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y Malargüe. En estos sectores se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad, con acumulaciones significativas que podrían dificultar la circulación y reducir la visibilidad.

Las alertas volverán este sábado a la cordillera de Mendoza. Foto: SMN Qué significa la alerta naranja El nivel naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, los bienes y el ambiente. En este caso, el SMN advirtió que las nevadas podrían generar complicaciones en rutas de montaña, baja visibilidad y acumulación de nieve en distintos sectores de la cordillera.

Cómo estará el tiempo en el Gran Mendoza En el Gran Mendoza, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias de entre el 10 y el 40 por ciento durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde se espera una mejora, con nubosidad parcial, mientras que por la noche el cielo continuará cubierto, aunque sin chances significativas de precipitaciones.