¿Un caníbal en Guaymallén? La inquietante historia en torno a una famosa mansión abandonada

Detalles escabrosos sobre otro de los mitos urbanos de Guaymallén que habrían marcado la historia de esta conocida mansión que seguro viste alguna vez.

Las aterradoras teorías en redes que persiguen a una de las mansiones abandonadas más famosas de la provincia de Mendoza.

Las redes sociales reactivaron el interés por una de las leyendas urbanas más truculentas de Mendoza. El mito sobre un presunto caníbal en Guaymallén volvió a escena tras un video en el que se relatan los presuntos crímenes ocurridos en una conocida mansión abandonada, despertando la curiosidad de los usuarios.

El origen del mito en las redes El disparador de esta oleada de fascinación por el horror fue el creador de contenido mendocino conocido como “El Joni”, quien compartió con su comunidad un relato sobre los truculentos eventos que supuestamente tuvieron lugar en la propiedad. El registro audiovisual abrió la puerta a un sinfín de teorías guardadas en la memoria colectiva del departamento. Si bien no se han hallado informes oficiales que corroboren la leyenda, vecinos del la zona han compartido versiones que conocen sobre el caso.

La mansión en estado de abandono que despierta un sin fin de mitos urbanos en Guaymallén. Foto: Archivo MDZ Con respecto al inicio de esta tétrica línea de tiempo, el influencer detalló en su filmación: “Todo empezó cuando encontraron un auto abandonado cerca de esta casa con dos personas sin vida y una escena tan fuerte que la policía no quería describir. Poco después en un hotel de la zona apareció una habitación destruida, marcas extrañas y una escena que tampoco se podía explicar. Ahí nació la leyenda de que el Apache mutilaba a sus víctimas y las tenía acá, en esta casa, y comía partes de ella. Un día desapareció con su camioneta negra. Dicen que se fue hasta la montaña”.

La truculenta historia contada por el influencer mendocino: La terrorífica historia del Apache, el caníbal de Guaymallén. Video: Instagram @eljoni_ok A partir de esta publicación, internautas mendocinos comenzaron a aportar datos específicos que vinculan el inmueble con un pasado aterrador. Otro mendocino creador de contenido conocido como Turismo Lichi, hizo un video sobre los misterios de esta casona y en los comentarios de sus seguidores también mencionaron estos supuestos hechos.

Los comentarios de los seguidores de Lisandro Carrasco en una publicación que hizo sobre la misteriosa casona. Foto: captura Instagram @turismolichi La fisonomía del lugar y los vehículos implicados en las narraciones varían según los testimonios en redes, alimentando todavía más el estatus de mito urbano que rodea a la propiedad.