El misterio paranormal de la mansión abandonada de Guaymallén: los mitos más comentados

El misterio rodea a la mansión abandonada de Guaymallén, un ícono arquitectónico que hoy despierta temores y fascinación por su intensa energía paranormal . Ubicada en una transitada arteria, esta propiedad, vinculada históricamente al reconocido doctor Humberto Notti, se ha convertido en el centro de escalofriantes mitos urbanos que se debaten activamente en las redes sociales.

El aspecto actual de la residencia ubicada sobre calle Bandera de Los Andes al 2250, en el departamento de Guaymallén , dista mucho de los años en que sus pisos relucientes albergaban una vibrante vida social y familiar. El deterioro, las malezas crecidas y las aberturas dañadas alimentaron el mito de que el lugar funciona como un portal para sucesos inexplicables. Diversos creadores de contenido dedicados a la exploración de espacios vacíos han documentado la atmósfera fúnebre que se respira al trasponer sus límites, estas publicaciones se ven alimentadas por los comentarios de los internautas que aseguran haber pasado por allí y encontrarse con los extraños sucesos.

La propiedad conserva rastros de un esplendor sepultado por el abandono y las leyendas de energía paranormal.

Los testimonios de quienes caminan por la zona en horarios nocturnos coinciden en señalar ruidos extraños, lamentos y destellos que carecen de explicación lógica. La creencia popular sostiene que los antiguos habitantes o presencias desconocidas todavía deambulan por los rincones oscuros de la estructura ecléctica, que fusiona rasgos góticos y barrocos.

Uno de los detalles que más impacta a los curiosos es la presencia de un automóvil clásico de la línea Ford modelo 46, atrapado bajo el polvo en el sector de las cocheras. La silueta del rodado, visible desde el exterior, protagoniza uno de los relatos más difundidos entre los internautas locales.

ford mansión notti Un automóvil antiguo descansa en la cochera de la mansión abandonada de Guaymallén, sumando misterio al inmueble. Foto: Archivo MDZ

Varios usuarios de plataformas digitales afirman que los faros de este coche antiguo se encienden de manera repentina durante la madrugada. Aunque el sentido común apunta a posibles reflejos de las luces públicas o a la intervención de terceros, los adeptos al esoterismo prefieren creer que se trata de una manifestación de la actividad oculta de la vivienda.

casona-notti La histórica mansión donde vivió el doctor Humberto Notti hoy luce derruida con un aspecto de casa del terror. Alf Ponce Mercado / MDZ

Siniestros y presencias ocultas en el predio

La tranquilidad del vecindario se vio alterada cuando las llamas ganaron el interior de la edificación en Agosto de 2025, un incidente que no pasó a mayores debido a la intervención climática, ya que las lluvias de esa jornada apagaron el incendio. Las autoridades no pudieron confirmar ni el origen inicial del fuego ni el parte con el relevamiento de los daños. Las filmaciones del humo saliendo de la estructura se viralizaron de inmediato, reavivando el debate sobre quiénes entran al recinto de forma ilegal y si existen cuidadores viviendo en las inmediaciones.

Una de las mansiones fue habitada por el doctor Humberto Notti. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La histórica mansión donde vivió el doctor Humberto Notti. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Mientras algunos residentes afirman haber observado a un sujeto misterioso recorriendo los descuidados jardines, la propiedad sigue cambiando de manos en los papeles pero manteniendo su estatus de enigma urbano. Entre escépticos que sonríen ante las historias y creyentes que evitan pasar por la vereda al caer el Sol, el imponente chalet continúa vigilando el departamento como un monumento al misterio.