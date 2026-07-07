Las tenebrosas fotos de una mendocina que probarían su convivencia con una actividad paranormal

La tiktoker mendocina Tati López volvió a sacudir las redes sociales con revelaciones escalofriantes. Tras someterse a una limpieza energética, expuso antiguas fotos impresas que probarían la histórica actividad paranormal que la persigue desde la niñez, reavivando el debate sobre la presencia de un fantasma que modeló su compleja convivencia con el más allá.

El enigma oculto en el papel fotográfico El material compartido pertenece a la era analógica, rescatado de los tradicionales álbumes familiares previos a la revolución digital. En las capturas reveladas en laboratorio se distingue una silueta blanquecina de aspecto etéreo, cuyo aspecto es el de una pequeña con vestido, que coincide con los relatos de la joven sobre una supuesta "amiga invisible" con la que interactuaba en su infancia. Esta revelación conecta de forma directa con el diagnóstico de la médium que la asistió recientemente, quien determinó que los hostiles fenómenos de su adultez derivan de un espíritu oportunista fijado en un momento de vulnerabilidad anímica.

La silueta blanca paranormal que la tiktoker mendocina asociaba con su mítica compañía de la infancia. Foto: Instagram @tatiiloppezz.2 Las primeras pruebas de su convivencia con un fantasma durante la niñez: Las terroríficas imágenes que mostró una Tiktoker mendocina que probaría su convivencia con actividad paranormal. Video: Instagram @tatiiloppezz.2 Tras el paso de los años, aquella presencia silenciosa de la niñez escaló hacia una convivencia adulta sumamente compleja y difícil de sobrellevar en la cotidianidad. La creadora de contenido ha documentado ampliamente cómo las manifestaciones se tornaron agresivas, incluyendo tirones de cabello por fuerzas invisibles, movimientos de alacenas, golpes ruidosos y perturbadoras imitaciones de la voz de su madre en los pasillos. Este historial de acontecimientos inexplicables cobró un nuevo sentido para su comunidad tras la salida a la luz del archivo fotográfico, transformando las sospechas en un registro visual concreto de actividad paranormal en su pasado.

La mendocina continuó mostrando terroríficas fotos de su infancia: Segunda parte: las terroríficas imágenes que mostró una tiktoker mendocina que probaría su convivencia con actividad paranormal. Video: Instagram @tatiiloppezz.2 Debate encendido entre fieles y escépticos La publicación dividió de inmediato a la comunidad virtual entre el asombro genuino y la rigidez técnica de quienes buscan explicaciones racionales. Los comentarios reflejaron esta profunda brecha: un chico comentó: “a primera no la vi pero la 2 si”; mientras una mujer agregó: “pero entonces no era imaginario... era una entidad que ya no pertenecía a este plano”. El análisis detallado de las imágenes continuó sumando interacciones con expresiones como “Ok en la tercera la veo completamente” y “Me sorprende que la gente no la vea!!! Especialmente en la segunda foto se ve clarísimo”. Para facilitar la visualización, otros sugirieron: “En la 2da foto si se ve, solo suba le el brillo” y “Aaaaa q miedo en la 2 si apareseeeeee sovanle la luz a su selular se ve mucho ooo”. Asimismo, le aconsejaron: “Con más razón no ignores cuando hace ruido, escuchas pisadas . Ellos te buscan porque saben que los escuchas. Habla con él o ella".