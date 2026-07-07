Todas las fotos de la cena top y las acciones cool de una región española que sorprende

Hubo intercambio de info, pero también fotos , abrazos, nuevos amigos y ganas de visitarse. Es que la comunidad autónoma de Aragón eligió a la Argentina como uno de los mercados prioritarios para fortalecer su posicionamiento turístico en América Latina y, durante junio de 2026, desplegó una intensa misión institucional y comercial que recorrió Mendoza, Rosario y Buenos Aires.

Encabezada por la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras, la delegación estuvo integrada además por representantes de Aragón Exterior, la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón y la Ruta Mariana, con el objetivo de presentar una propuesta turística que combina patrimonio histórico, naturaleza, gastronomía, enoturismo y turismo espiritual bajo el lema "Aragón, el lugar para vivirlo todo en España" . La gira concluyó con una presentación en la Embajada de España en Buenos Aires ante operadores turísticos, agencias de viajes y medios especializados.

Antes de desembarcar en la capital argentina, la provincia de Mendoza se convirtió en uno de los puntos más importantes de la agenda promocional. La elección no fue casual: la provincia representa uno de los grandes polos gastronómicos y vitivinícolas de Sudamérica y comparte con Aragón una fuerte identidad vinculada al vino, los productos regionales y el turismo de experiencias. Por esa razón, la estrategia de promoción apostó a generar encuentros donde la cocina y la vitivinicultura funcionaran como el principal vehículo para contar el territorio y despertar el interés de potenciales viajeros.

"Desde que concebimos esta gira, Mendoza siempre se consideró como un lugar muy especial para visitar, para vincularnos y para contarles sobre los atractivos de Aragón a sus habitantes. Encontramos muchas similitudes entre ambas regiones. Somos fans de la gastronomía de calidad y de los buenos vinos, y ambas actividades son potenciadas y desarrolladas tanto por ustedes como por nosotros. También tenemos entorno de montaña, y somos parecidos en la forma de ser", expresó María Nogueras, la directora general de Turismo y Hostelería de Aragón, a la prensa. "Los mendocinos y los aragoneses tenemos un carácter abierto, una gran capacidad para generar amistades y un fuerte espíritu emprendedor. Además, existen raíces familiares e históricas que también nos unen", siguió María, quien es es doctora 'cum laude' en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera y ha ejercido de profesora en la Escuela de Turismo de Zaragoza.

Uno de los encuentros tuvo lugar en el prestigioso restaurante Brindillas , donde referentes del turismo, periodistas especializados, sommeliers y líderes de opinión participaron de una experiencia gastronómica diseñada para mostrar la esencia de Aragón. A través de un menú especialmente concebido para la ocasión, los asistentes pudieron maridar exquisitos platos con impactantes vinos característicos de la región, en donde la Garnacha fue la estrella absoluta y se amalgamó perfectamente con la excelencia culinaria mendocina. "Más que una simple degustación, la actividad buscó transmitir la identidad de una región española donde la gastronomía y la industria del vino constituyen uno de los principales motivos de viaje", expresó el Cónsul de España en Mendoza, Ramón Blecua Casas.

"Hemos traído siete referentes aragoneses como una pequeña muestra de la calidad premium de nuestros vinos, que fueron cuidadosamente seleccionados para esta visita", expresó María Nogueras. Las botellas degustadas fueron: Leonor Gewürztraminer, Bodegas Lalanne; Anayón Garnacha Blanca 39 Meses, de Grandes Vinos; Tres Picos 2022, de Bodegas Borsao; Cuevas de Arom Os Cantals 2021, de Bodegas San Alejandro; Mas de Mancuso Cariñena, de Mas de Mancuso; Blecua 2017, de Bodegas Blecua; Langa Reyes de Aragón Gran Reserva, de Bodegas Langa.

Seis de los vinos degustados.

La segunda escala mendocina se desarrolló en Isidris, donde la propuesta tomó un perfil aún más orientado al turismo experiencial. Allí, la delegación presentó los principales atractivos de Aragón, poniendo el foco en destinos que combinan naturaleza, cultura e historia. Se destacaron los paisajes del Pirineo aragonés, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, las ciudades monumentales como Zaragoza, Huesca y Teruel, la arquitectura mudéjar declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, la Ruta Mariana y las múltiples experiencias vinculadas al enoturismo, el cicloturismo y el turismo rural. El mensaje fue claro: Aragón aspira a convertirse en una alternativa para aquellos viajeros argentinos que buscan descubrir una España menos masificada y más auténtica.

Durante ambas jornadas también se desarrollaron rondas de intercambio con operadores turísticos y profesionales del sector, quienes conocieron las posibilidades de comercialización del destino y las nuevas herramientas de promoción impulsadas por el Gobierno de Aragón. La intención fue fortalecer los vínculos con quienes tienen capacidad de prescripción en el mercado argentino, convencidos de que la recomendación especializada continúa siendo uno de los factores decisivos para la elección de destinos internacionales.

La misión también permitió estrechar relaciones institucionales con referentes del turismo y del periodismo mendocino, una provincia que en los últimos años consolidó una importante estrategia de internacionalización basada en el vino, la gastronomía y los grandes eventos. En ese contexto, el intercambio de experiencias resultó especialmente enriquecedor, ya que ambos territorios comparten una visión del turismo centrada en la calidad, la sostenibilidad y la valorización de las identidades locales.

Con esta acción, Aragón reafirmó su estrategia de ganar presencia en mercados de larga distancia mediante propuestas de alto valor agregado. La gastronomía fue el hilo conductor de toda la gira, pero detrás de cada plato apareció una invitación a descubrir monasterios medievales, pueblos históricos, rutas del vino, espacios naturales protegidos y una oferta cultural capaz de atraer a un viajero cada vez más interesado en las experiencias auténticas. Mendoza, con su consolidada cultura enológica y culinaria, ofreció el escenario ideal para que ese mensaje encontrara una audiencia receptiva y especializada, reforzando los lazos entre dos regiones que entienden al turismo como una expresión de su identidad y de su patrimonio.

¡No te pierdas, a continuación, la galería de fotos!

María Nogueras -Directora general de turismo y hostelería de Aragón-, Ignacio Rodríguez Ruiz -Jefe de servicio de promoción, planificación y estudios turísticos de Aragón-, Marcela Terranova y Cecilia Zunino.

Patricia Ortiz, de bodega Tapiz, junto a Felipe Formariz Pombo -consejero de Turismo de España para Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay- y Victoria Dion.

Andrés Lafarge -presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers-, Ramón Blecua -Cónsul de España en Mendoza- y María Nogueras, directora general de Turismo y Hostelería del gobierno de Aragón.

El cónsul de España en Cuyo, Ramón Blecua, Walter Bressia, Juan Pablo Candisano, Mauricio Llaver y Mariano Di Paola.

José María Lasheras, Javier Azaña, Andrés Lafarge, Ángel Moreno y Fernando Martín.

Mariano Gallego, chef de Brindillas, explica el impresionante menú que se maridó con vinos aragoneses.

Fede Croce y dos próceres del vino argentino: Walter Bressia y Mariano Di Paola.

Periodista y conductora, Victoria Dion se encontró con el presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers, Andrés Lafarge.

María Nogueras, directora general de Turismo y Hostelería de Aragón, fue la anfitriona y quién llevó adelante las reuniones: aquí, en Isidris, Puesto del Indio, dando la bienvenida a agentes de turismo mendocinos.

La directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras, junto a Felipe Formariz, de charla con agentes de turismo y hoteleros de Mendoza.

Ramón Blecua, Cónsul de España en Cuyo, ofició de maestro de ceremonias en cada evento que se realizó en la provincia.

Desde el gobierno de Aragón entregaron presentes y mucha información a los periodistas e invitados especiales al evento; sobre los atractivos del destino.

Empresarios, periodistas y trabajadores de la industria del turismo y la hotelería de Mendoza se acercaron a conocer la propuesta turística de Aragón con sumo interés.