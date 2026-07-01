Georgina Rodriguez brilló en las playas de Miami y sus fotos subieron la temperatura de las redes

Mientras el delantero lusa busca avanzar en su sexta Copa del Mundo, su familia aprovecha las bondades de la costa norteamericana.

Rodríguez combinó su agenda familiar con la promoción de los nuevos diseños de su marca de ropa. / Instagram @georginagio

Georgina Rodríguez transformó su estadía en Estados Unidos en un verdadero desfile de modas. La empresaria e influencer se encuentra en Florida acompañando a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, donde el futbolista de 41 años disputa su sexta Copa del Mundo con la selección de Portugal.

A través de sus plataformas digitales, la modelo compartió una serie de registros que alcanzaron una enorme repercusión global. En una de sus publicaciones más comentadas, titulada "Miami bxxch" posó a la orilla del mar con un bikini negro de hilo, complementado con un bralette triangular y un pañuelo en la cintura.

Georgina Rodríguez retrató sus tardes de descanso tras acompañar a la delegación portuguesa en el estadio. instagram @georginagio La secuencia incluyó imágenes captadas desde las reposeras del complejo, donde lució un pareo en tono rosa, así como retratos espontáneos recostada sobre la arena húmeda. Los especialistas en espectáculos advirtieron que algunas tomas reflejan los movimientos de los reporteros gráficos que la siguen a distancia.

La modelo lució un conjunto clásico de dos piezas que capturó la atención de los usuarios digitales. instagram @georginagio La empresaria textil aprovechó la masividad del evento para lucir creaciones de su propia firma de indumentaria, Mimoa. En un breve fragmento audiovisual incorporado al posteo, se la puede ver interactuando con olas mientras luce un diseño enterizo en color gris, consolidando su imagen como referente del estilo veraniego actual.