Georgina Rodríguez brilló con un look deportivo y un abdomen de impacto

A esta altura de su carrera, ya nadie cuestiona el espacio que Georgina Rodríguez ocupa en el mundo de la moda. Su evolución estilística desde 2016, cuando su relación con Cristiano Ronaldo se volvió pública, fue impresionante, y cada año parece sumar una capa nueva a su manera de expresarse.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram se la vio caminando sobre el césped del estadio de Al-Nassr. Llevaba un crop top ajustado de tirantes, con un drapeado suave en color beige, el cual combinó con unos joggers marrón chocolate. El conjunto le dejó expuesto un abdomen trabajado, resultado evidente de su rutina de entrenamiento.

El look se completó con zapatillas al tono y un Birkin de Hermès en piel de cocodrilo. Por último, sumó unas gafas de sol rectangulares que le dio ese aire de modernidad que siempre la acompaña.