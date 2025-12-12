Irreconocible: Donato de Santis sorprendió con un cambio de look extremo

MasterChef vivió su gala más insólita con el debut del “pelado” Donato de Santis, ¡no te pierdas la foto!

La gala número cuarenta de MasterChef Celebrity Argentina pareció arrancar como cualquier otra, pero bastó un segundo para que el estudio se volviera una especie de comedia involuntaria. La ausencia de Damián Betular ya había sembrado cierta inquietud en el ambiente, y Santiago Giorgini ocupaba su silla con la familiaridad de quien ya había salvado el puesto alguna vez. Pero el cambio que nadie esperaba llegó minutos después, cuando Germán Martitegui le sugirió a Wanda Nara presentar también el reemplazo de Donato de Santis.

La frase “¡El reemplazo de Donato!” resonó en el set, y el verdadero desconcierto se dio cuando el suplente resultó ser… el propio Donato, completamente rapado, adoptando un personaje que parecía salido de un sketch.

El cambio no se limitó al look, sino que Donato, como si se hubiera teletransportado desde un set de cine norteamericano, decidió hablar solo en inglés, dejándose llevar por una actuación deliciosa. “No sé en qué idioma hablan, no sé si habrá subtítulos puestos”. Luego remató con una frase que quedó entre las favoritas de la noche: “Vine directo desde Hollywood, para ustedes, chicos, para estar en Masterchef Celebrity Argentina”.

Momi Giardina intentó seguirle el juego respondiendo en un inglés más que improvisado, provocando nuevas risas. La dinámica entre los participantes se volvió un festival de caras sorprendidas y carcajadas. En un momento, Donato volvió por segundos al español para soltar otra perlita: “Quiero emulsionar con mis compañeros y sentir lo que es estar descapotable”.