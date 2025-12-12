Doña Paula: la bodega mendocina reconocida por el mundo que potencia su propuesta turística

La bodega Doña Paula vuelve a poner a Mendoza en lo más alto del mapa internacional del vino. Este año fue distinguida con el Oro Internacional en la categoría Prácticas Sustentables de los Best Of Wine Tourism 2026, otorgados por la red Great Wine Capitals. El premio destaca su profundo trabajo en innovación, preservación del entorno y desarrollo de un modelo productivo que integra ciencia, comunidad y naturaleza.

A este logro se suma una nueva distinción global: Forbes seleccionó a Doña Paula dentro del Top 50 Best Wineries, una lista que reúne a las bodegas más influyentes del mundo . El reconocimiento subraya la calidad y la consistencia de sus vinos, el impacto de su visión sustentable y la experiencia que ofrece a miles de visitantes cada año.

Rodeada de paisajes privilegiados y viñedos propios en Luján de Cuyo y Gualtallary, Doña Paula ha renovado su propuesta enoturística con experiencias que combinan exploración, gastronomía, aprendizaje y tecnología.

Embed - Doña Paula: La Bodega Mendocina Premiada en el Mundo y sus Experiencias Imperdibles / ENOTRAVEL

Un recorrido a campo abierto para descubrir los suelos, la biodiversidad y las prácticas sustentables guiado por especialistas. Incluye una experiencia de realidad virtual y una degustación de 5 vinos, de los cuales 3 son a elección del visitante.

Además, a través del programa provincial Mansa Bodega, los mendocinos pueden acceder a esta experiencia por solo $15.000, incentivo que busca promover el turismo y la circulación local en la industria vitivinícola.

Lake Camp

Una vivencia inmersa en la naturaleza que rodea la bodega, con un enfoque en sustentabilidad, suelos y viñedos. Finaliza con realidad virtual, una tabla de quesos y fiambres y la degustación de 5 vinos.

BICICLETA.00_01_43_15.Imagen fija006 Realidad virtual en una bodega: podés vivirlo en Doña Paula.

Hike & Wine

Una caminata entre viñedos con vista privilegiada al corazón de Gualtallary. Permite comparar distintos tipos de suelos y conocer secretos del terroir. A lo largo del recorrido se degustan 5 vinos, acompañados de una tabla de quesos y fiambres. Es una experiencia rústica, auténtica y de gran conexión con el entorno.

DJI_0014.MP4.00_00_08_16.Imagen fija001 Doña Paula desde el aire.

Lunch Day

Un almuerzo mendocino de 5 pasos que comienza seleccionando vegetales frescos de la huerta del viñedo. El menú marida con los vinos más destacados de la bodega y culmina con la experiencia de realidad virtual.

BICICLETA.00_00_19_06.Imagen fija015 Preparate y animate a un día absolutamente diferente en Doña Paula.

Full Day

Una jornada completa que combina viñedo, cosecha de huerta, clase de cocina tradicional, un menú de 6 pasos maridado con los mejores vinos y una inmersión final con realidad virtual. Ideal para quienes buscan una experiencia integral. Se recomienda informar restricciones alimentarias al momento de reservar.

Reservas

Las experiencias están disponibles todos los días, únicamente con reserva previa y cupos limitados.

Sitio web: www.donapaula.com

WhatsApp Turismo: +54 9 2613 41-5739

Email: [email protected]

Wineobs: wineobs.com.ar/winery/dona-paula