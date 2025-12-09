El vino argentino que está entre los mejores cien del mundo

Este blend argentino fue distinguido por un reconocido crítico internacional, consolidando a esta bodega como referente de excelencia en el vino argentino.

La bodega líder en elaboración y exportación de vinos en Argentina, celebra un nuevo reconocimiento internacional: uno de sus vinos fue incluido en el Top 100 Wines of the World 2025, el ranking elaborado por el crítico estadounidense James Suckling, uno de los más influyentes del mundo del vino.

Esta distinción reafirma la posición de Bodegas Trapiche y particularmente de su línea Iscay como una de las etiquetas más prestigiosas de la bodega, fruto de una búsqueda constante por combinar arte, innovación y el mejor terroir mendocino.

iscay (1) Iscay de Bodegas Trapoche es uno de los vinos argentinos que está entre los mejores cien del mundo. Un vino que combina la alta calidad argentina Trapiche Iscay Malbec – Cabernet Franc 2022 se elabora con uvas provenientes de viñedos seleccionados de las zonas altas del Valle de Uco, donde la altitud y la amplitud térmica permiten obtener vinos de gran concentración y frescura. Su paso por barricas de roble francés aporta complejidad aromática, taninos finos y un final persistente.

Bodega Trapiche es una marca reconocida en todo el mundo a través de sus vinos que tienen presencia en más de 80 países de los cinco continentes. Otra de sus etiquetas emblemáticas es Trapiche Reserva, una de las marcas de la industria del vino más reconocidas a nivel global gracias a sus más de 8,4 millones de botellas (unos 6,3 millones de litros anuales) vendidas en los mercados más competitivos como los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Además, Bodega Trapiche comercializa en la Argentina y en otros países otras exitosas etiquetas como Trapiche Medalla (el Blend 2016 fue reconocido como Mejor Vino del Año), los Terroir Series, Ambrosia, Colleto y Laborde, y los reconocidos Trapiche Puro e Impuro, son productos con un enorme reconocimiento en las mesas de la Argentina y de países como Alemania, México, Brasil, Corea del Sur y también China.