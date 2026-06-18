Fue consagrado como vino del año y es un ícono argentino

Bodega Trapiche anunció que su vino Trapiche Medalla Cabernet Sauvignon 2024 ha sido reconocido con la Medalla de Oro y nombrado "Wine of the Year – Argentina"; en la edición 2026 de los prestigiosos Sommeliers Choice Awards.

Con un puntaje de 92 puntos, este reconocimiento reafirma la excelencia que la bodega ha cultivado durante décadas.

Este galardón no es solo un triunfo del presente, sino un testimonio de un legado que trasciende el tiempo. Tal como explica Sergio Casé, enólogo de la bodega: "la línea Medalla es la heredera de los grandes vinos que marcaron la historia de la bodega desde 1983".

Es un vino que posee un color rojo intenso con tonos violetas. Expresa aromas complejos con notas de mermelada de ciruela, pimientos verdes, pasas de uva, tabaco y un delicado toque de roble. De sabor redondo, en boca es muy persistente, con taninos suaves y maduros.

"Para nosotros, este vino representa la base de nuestra historia; es un gran vino de primera zona, característica que nos permitió explorar y conquistar nuevas regiones como el Valle de Uco", comenta Casé. "Lo que este premio destaca es la sutileza, la elegancia y la capacidad de guarda que definen a nuestros vinos actuales. Es una reivindicación de nuestras grandes zonas vitivinícolas que, desde la antigüedad, han sabido dar vinos excepcionales".

El retorno a la esencia

El enólogo destaca que el estilo de este Cabernet Sauvignon es un reflejo de una filosofía que busca volver a la esencia, utilizando una crianza en fudres —tal como se realizaba en la antigüedad— que permite que la personalidad, el terruño y la frescura natural que aporta el Río Mendoza sobresalgan por encima de cualquierotro factor.

“Este premio honra un espíritu de exploración que ha trascendido generaciones y sigue guiando nuestro camino. Para su elaboración utilizamos un estilo de crianza mucho más lenta donde la personalidad del vino y lo que nos da la naturaleza resaltan. Es emocionante ver cómo este enfoque sigue siendo reconocido internacionalmente", añade el especialista.

Este logro marca un hito que sigue al obtenido en 2024 con Tesoro Malbec, consolidando una vez más a Bodega Trapiche como un referente indiscutido en la industria argentina.