Qué hacer este viernes en Mendoza: música, astroturismo, diseño y vino

Mendoza tendrá este viernes 31 una agenda cultural diversa , con actividades pensadas para residentes y turistas. Música en vivo, diseño local, astroturismo y experiencias relacionadas con el vino forman parte de la programación prevista para cerrar el mes con propuestas distribuidas entre Guaymallén y la Ciudad de Mendoza.

La jornada ofrecerá alternativas para distintos públicos y edades, desde un concierto folclórico en el Espacio Cultural Julio Le Parc hasta recorridos por emprendimientos creativos, observaciones del cielo mendocino y actividades que ponen en valor la tradición vitivinícola de la provincia.

Una de las propuestas destacadas de la noche será la presentación de Milena Salamanca , cantautora, bailarina y productora platense que llegará a Mendoza para presentar en vivo su segundo álbum de estudio, Milena, producido por Raly Barrionuevo.

El espectáculo será a las 21.30, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén. La artista se presentará en formato full banda, en una velada que funcionará como antesala del mes de la Pachamama.

Reconocida con el Premio Revelación en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín en 2012, Salamanca propone una búsqueda musical atravesada por sonoridades urbanas y raíces folclóricas, con influencias de su herencia jujeña y bonaerense.

La noche contará además con la participación de Melisa Budini, Parral Trío y el Ballet Municipal de Guaymallén, en una propuesta que busca generar un cruce entre artistas nacionales y locales. Las entradas se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

Diseño local y oficios en Guaymallén

Durante la tarde, otra opción será una nueva edición del Circuito de Tiendas Creativas, una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Industrias Creativas.

La actividad comenzará a las 15, en Bendita Hoüse, ubicada en Houssay 796, Barrio Unimev, Guaymallén. El encuentro tendrá cupos limitados y requiere inscripción previa.

En esta edición, la modalidad será especial: el espacio anfitrión reunirá en una misma jornada a tres proyectos mendocinos: Bendita Hoüse, Cabra Accesorios y Parakasita. Quienes participen podrán recorrer producciones de diseño, accesorios y textiles, conversar con sus creadoras y conocer los procesos que dan identidad a cada emprendimiento.

La propuesta también incluirá demostraciones en vivo e instancias de intercambio, con el objetivo de acercar al público al trabajo artesanal y creativo que se desarrolla en la provincia. Además, el circuito cuenta con un mapa digital interactivo para consultar los distintos puntos que integran la red y planificar recorridos de manera autónoma.

El recorrido culmina en la cima del Cerro Llorón, con una charla sobre astronomía y vistas privilegiadas de la Ciudad. Prensa Ciudad de Mendoza

Astroturismo en la Ciudad de Mendoza

Para quienes busquen una experiencia vinculada con la contemplación y el patrimonio urbano, la Ciudad de Mendoza ofrecerá Constelaciones de Invierno, una propuesta gratuita de astroturismo en la Terraza Jardín Mirador de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

La actividad comenzará a las 18.30, tendrá una duración aproximada de dos horas y estará orientada tanto a aficionados de la astronomía como al público general interesado en observar el cielo mendocino desde un punto panorámico de la capital.

El encuentro será gratuito, aunque con cupo limitado, por lo que se recomienda gestionar la participación con anticipación.

Una experiencia para brindar por la historia del vino

La agenda también incluirá Brindemos, una actividad vinculada con la historia de Mendoza y los orígenes de la vitivinicultura regional. La propuesta invita a recorrer la Terraza Mirador Arq. Gerardo Andía y la Sala del Vino, dos espacios que permiten acercarse al patrimonio local desde una experiencia turística y cultural.

El recorrido finalizará con un brindis que busca poner en valor la tradición ligada a la Bebida Nacional. La actividad será arancelada, tendrá cupo limitado y comenzará a las 12, con una duración aproximada de una hora. El ingreso se gestiona mediante EntradaWeb.