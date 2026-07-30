La reina Letizia mostró un look perfecto para el verano: mirá e inspirate

La reina Letizia Ortiz apostó por la sastrería en modo verano para un evento oficial. No te pierdas las fotos en la nota.

En el marco de la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes, celebrada en Jerez de la Frontera, la reina Letizia Ortiz de España eligió un look que mostró su predilección por los colores neutros y las prendas de inspiración sartorial, reinventando la sastrería con un conjunto monocromático en gris empolvado.

La pieza central fue un chaleco sastrero largo, con escote en V y un diseño sin mangas, que reemplazó al tradicional blazer para lograr una imagen más ligera y femenina. Lo acompañó con un pantalón palazzo de tiro alto, confeccionado en el mismo tejido, cuyo corte amplio y caída equilibraron las proporciones del look.

En cuanto a los accesorios, lució un collar de eslabones dorados que rompió sutilmente con la neutralidad cromática del conjunto, junto a pequeños aros dorados y una cartera blanca de cuero con cadena metálica.

Por último, llevó unos zapatos bajos de finas tiras, cómodos pero elegantes, cerrando un look impecable.