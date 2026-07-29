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María Belén Ludueña

El impecable look de María Belén Ludueña en la gala del Hogar Pimpinela

María Belén Ludueña deslumbró con un diseño sastrero en la gala solidaria del Hogar Pimpinela. No te pierdas la foto para inspirarte.

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Mirá el look de María Belén Ludueña.

Mirá el look de María Belén Ludueña.

Instagram @Mariabelenluduena

En el marco de la gala por el 30° aniversario del Hogar Pimpinela, un evento solidario organizado por Lucía y Joaquín Galán para acompañar a niños, adolescentes y familias en situación vulnerable, María Belén Ludueña fue una de las invitadas que dijo presente y lo hizo con un look a lo lady chic.

María apostó por un diseño de inspiración sastrera que puso el foco en las líneas estructuradas, la feminidad y los detalles cuidadosamente trabajados, cuyo resultado fue un look refinado, atemporal y hasta con un aire parisino.

El vestido estaba confeccionado en un tejido de microestampa en blanco y negro, y presentaba una silueta entallada en la parte superior que le realzaba la figura gracias a un corsage estructurado y un escote en V de terminación prolija. La cintura, por su lado, estuvo definida y daba paso a una falda midi plisada que le dio el toque romántico.

Uno de los aspectos más llamativos fueron los detalles negros en los falsos bolsillos delanteros, rematados con botones joya en plateado, que elevaron el diseño.

Mirá la foto del look de María Belén Ludueña:

María Belén Ludueña y su look en la gala del Hogar Pimpinela.

María Belén Ludueña y su look en la gala del Hogar Pimpinela.

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