Así serán las viviendas en el futuro cercano
Las nuevas viviendas reemplazan los ambientes tradicionales por espacios flexibles para trabajar, cocinar, descansar, leer y compartir durante todo el día.
En Nueva York, Estados Unidos, arquitectos e interioristas coinciden en que las viviendas dejaron de organizarse alrededor del living. Las nuevas tendencias integran arquitectura, diseño, interiorismo, tecnología, muebles y espacios multifunción, donde cocinar, trabajar o entrenar conviven dentro de una misma casa, adaptándose a las necesidades cotidianas.
El diseño que eliminó los ambientes fijos
La vivienda de 2026 comenzó a diseñarse alrededor de las actividades y no de los ambientes clásicos. Una investigación de Architectural Digest reunió a diez diseñadores que coincidieron en una misma idea: los espacios exclusivos para una sola función pierden protagonismo frente a ambientes capaces de cambiar durante el día.
Entre los ejemplos aparecen coffee stations (espacio para preparar y tomar café), pequeñas bibliotecas, rincones para videollamadas (foto), gimnasios domésticos, espacios de meditación y cocinas abiertas que funcionan como comedor, oficina y lugar de reunión. La distribución deja de ser rígida y busca acompañar distintos momentos de la jornada.
El exterior entra definitivamente en la casa
Otra tendencia consolidada es la integración entre interior y exterior. Grandes ventanales corredizos, terrazas cubiertas, cocinas al aire libre, patios equipados y galerías permiten ampliar la superficie útil sin aumentar los metros construidos. La conexión visual con jardines y vegetación también mejora la iluminación natural y reduce el consumo energético.
Los diseñadores también observaron un crecimiento de los llamados compound living, conjuntos de pequeños edificios o anexos dentro de un mismo terreno destinados a recibir familiares, amigos o huéspedes. En lugar de una única casa, aparecen varios espacios conectados por jardines y áreas comunes:
Diseñar la casa alrededor de las personas
El cambio también alcanza al mobiliario. Mesas extensibles, paneles móviles, estanterías divisorias, sillones modulares y muebles multifunción permiten transformar rápidamente un ambiente según la actividad. La flexibilidad se convierte en uno de los principales criterios de diseño residencial para 2026, priorizando el uso cotidiano por encima de las reglas tradicionales de distribución.
FUENTE: Architectural Digest, decoracion.trendencias.com