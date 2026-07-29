Así serán las viviendas en el futuro cercano

Las nuevas viviendas reemplazan los ambientes tradicionales por espacios flexibles para trabajar, cocinar, descansar, leer y compartir durante todo el día.

Diseñado por Flack Studio, el amplio espacio multifunción de este tipo de viviendas sirve para living, oficina en casa, bar y comedor, principalmente.

En Nueva York, Estados Unidos, arquitectos e interioristas coinciden en que las viviendas dejaron de organizarse alrededor del living. Las nuevas tendencias integran arquitectura, diseño, interiorismo, tecnología, muebles y espacios multifunción, donde cocinar, trabajar o entrenar conviven dentro de una misma casa, adaptándose a las necesidades cotidianas.

Patio rústico conpiso de lajas rectangulares y canteros de material con plantas. El sector verde es ideal para practicar gimnasia en casa. homify.com.ar/foto/490964/photos El diseño que eliminó los ambientes fijos La vivienda de 2026 comenzó a diseñarse alrededor de las actividades y no de los ambientes clásicos. Una investigación de Architectural Digest reunió a diez diseñadores que coincidieron en una misma idea: los espacios exclusivos para una sola función pierden protagonismo frente a ambientes capaces de cambiar durante el día.

Un rincón o zona de la vivienda para videollamadas debe tener buena iluminación, un soporte estable (como una mesa) para colocar el dispositivo donde se hará la videollamada (y evitar algo inestable y que oscile). Una mesa de escritorio o de comedor permite tener estabilidad y además un buen encuadre para nuestro rostro. decoracion.trendencias.com Entre los ejemplos aparecen coffee stations (espacio para preparar y tomar café), pequeñas bibliotecas, rincones para videollamadas (foto), gimnasios domésticos, espacios de meditación y cocinas abiertas que funcionan como comedor, oficina y lugar de reunión. La distribución deja de ser rígida y busca acompañar distintos momentos de la jornada.

Diseños creativos de lugares (o estaciones) para tomar café en una vivienda que combinan estilo y funcionalidad. Se trata de un espacio informal dentro de la casa, necesario cuando se trabaja desde el hogar. dwellingdream.com El exterior entra definitivamente en la casa Otra tendencia consolidada es la integración entre interior y exterior. Grandes ventanales corredizos, terrazas cubiertas, cocinas al aire libre, patios equipados y galerías permiten ampliar la superficie útil sin aumentar los metros construidos. La conexión visual con jardines y vegetación también mejora la iluminación natural y reduce el consumo energético.

Los diseñadores también observaron un crecimiento de los llamados compound living, conjuntos de pequeños edificios o anexos dentro de un mismo terreno destinados a recibir familiares, amigos o huéspedes. En lugar de una única casa, aparecen varios espacios conectados por jardines y áreas comunes: