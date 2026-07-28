Cuando la música decide cómo se construye un edificio
Una nueva sala de conciertos demuestra cómo la arquitectura puede nacer de la acústica, combinar tecnología y materiales naturales y transformar la música.
En Évian-les-Bains, Francia, La Source Vive convirtió la acústica en el punto de partida de su arquitectura, diseño y nuevas tendencias. Una sala de 500 plazas fue diseñada por Patrick Bouchain y Philippe Chiambaretta con madera, yeso, cobre y tecnología digital para crear un espacio destinado a la música de cámara y artes escénicas.
La acústica decidió la forma
La Source Vive fue inaugurada en junio de 2026 en Évian-les-Bains, junto al lago Lemán. Tiene capacidad para 500 espectadores y su objetivo fue crear una sala específicamente dedicada a la música de cámara, con el sonido como principio generador del proyecto arquitectónico.
El edificio se desarrolló junto a La Grange au Lac, también diseñada por Bouchain e inaugurada en 1993. Ambas salas forman ahora el complejo cultural Les Mélèzes. La nueva construcción fue concebida como contrapunto contemporáneo de aquella primera sala de madera, creada para las Rencontres Musicales d'Évian.
Un laboratorio de sonido y materiales
La acústica fue desarrollada con la participación del especialista Albert Yaying Xu, quien también había trabajado en La Grange au Lac. El diseño consideró el volumen de la sala, el ángulo de las gradas, los materiales y las superficies para controlar la propagación del sonido. La modelización digital permitió analizar el comportamiento acústico de los distintos espacios.
La sala combina yeso, madera de haya, hormigón y cobre, además de elementos acústicos regulables. El proyecto también incorporó un gran óculo central que permite el ingreso de luz natural. La cubierta de cobre prepatinado ayuda a integrar visualmente el edificio entre los árboles del entorno.
Un nuevo modelo para la arquitectura cultural
La Source Vive tiene una geometría curva y una disposición de público que acerca a los espectadores al escenario: la distancia máxima entre ambos es de aproximadamente 22 metros. La configuración busca reforzar la intimidad característica de la música de cámara y mejorar la relación visual y acústica entre intérpretes y público.
El proyecto también modifica la relación entre arquitectura y programación cultural. La nueva sala no se limita a conciertos: el complejo Les Mélèzes proyectó una temporada 2026-2027 con más de 60 funciones, incluyendo música de cámara, grandes formaciones, canto lírico, jazz y danza. La arquitectura deja de ser un contenedor para convertirse en parte de la experiencia artística.
FUENTE: Le Monde — La Source vive, un écrin pour la musique de chambre Le Monde — La Source vive, une bulle immersive Ville d'Évian — Programme des Rencontres Musicales 2026 Archicrée — La Source Vive à Evian : l'architecture à l'écoute Wallpaper* — Evian concert hall La Source Vive