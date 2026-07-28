Cuando la música decide cómo se construye un edificio

Una nueva sala de conciertos demuestra cómo la arquitectura puede nacer de la acústica, combinar tecnología y materiales naturales y transformar la música.

La Source Vive , en Évian-les-Bains, Francia, tiene 500 plazas y fue diseñada específicamente para la música de cámara.

En Évian-les-Bains, Francia, La Source Vive convirtió la acústica en el punto de partida de su arquitectura, diseño y nuevas tendencias. Una sala de 500 plazas fue diseñada por Patrick Bouchain y Philippe Chiambaretta con madera, yeso, cobre y tecnología digital para crear un espacio destinado a la música de cámara y artes escénicas.

La Source Vive busca es una sala bañada con luz natural para tener más armonía con la naturaleza, algo muy raro en las salas de música tradicionales. Jean-Philippe Mesguen para PCA-STREAM. La acústica decidió la forma La Source Vive fue inaugurada en junio de 2026 en Évian-les-Bains, junto al lago Lemán. Tiene capacidad para 500 espectadores y su objetivo fue crear una sala específicamente dedicada a la música de cámara, con el sonido como principio generador del proyecto arquitectónico.

El edificio se desarrolló junto a La Grange au Lac, también diseñada por Bouchain e inaugurada en 1993. Ambas salas forman ahora el complejo cultural Les Mélèzes. La nueva construcción fue concebida como contrapunto contemporáneo de aquella primera sala de madera, creada para las Rencontres Musicales d'Évian.

Un laboratorio de sonido y materiales La acústica fue desarrollada con la participación del especialista Albert Yaying Xu, quien también había trabajado en La Grange au Lac. El diseño consideró el volumen de la sala, el ángulo de las gradas, los materiales y las superficies para controlar la propagación del sonido. La modelización digital permitió analizar el comportamiento acústico de los distintos espacios.

En esta vista transversal, La Source Vive es una sala de planta ovalada y sección cónica, cuyo un volumen de11 m³ por oyente y una altura que logra propagar el sonido de forma óptima por el espacio. Sección transversal. ©PCA-STREAM. Los relieves de yeso que recubren las paredes, cuya profundidad varía según su posición en la sala, difunden las frecuencias graves y agudas de forma diferente. Simulaciones digitales perfeccionaron progresivamente esta geometría, dando como resultado una forma asimétrica capaz de garantizar una difusión homogénea de las ondas sonoras. © PCA-STREAM La sala combina yeso, madera de haya, hormigón y cobre, además de elementos acústicos regulables. El proyecto también incorporó un gran óculo central que permite el ingreso de luz natural. La cubierta de cobre prepatinado ayuda a integrar visualmente el edificio entre los árboles del entorno.