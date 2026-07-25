Decoración: cómo elegir colores que nunca pasan de moda
Una buena decoración se logra combinando colores de pintura atemporales con las tendencias del momento.
Pintar un hogar parece una decisión sencilla, pero el color elegido puede definir un estilo de decoración durante muchos años. Diseñadores internacionales recomiendan combinar tendencias con colores atemporales para lograr ambientes que resistan el paso del tiempo, se adapten a nuevas decoraciones y eviten costosas renovaciones cada temporada.
Los colores que nunca fallan (cómo elegir bien antes de pintar)
Los colores más duraderos son aquellos inspirados en la naturaleza. Blancos cálidos, arena, piedra, greige, azul marino, verdes suaves y tonos tierra funcionan como un fondo versátil que admite cambios de muebles, textiles y objetos decorativos sin necesidad de volver a pintar. La idea es evitar los colores que se vuelven virales durante una temporada y luego quedan rápidamente desactualizados.
Las tendencias también tienen lugar
Elegir un color clásico no significa renunciar a las novedades. Los diseñadores proponen incorporar los colores de moda —como amarillos manteca, azules empolvados o corales suaves— en pequeñas superficies, una pared de acento, muebles, puertas o accesorios. De esa manera, la vivienda mantiene una identidad contemporánea sin depender completamente de una tendencia pasajera.
Cómo lograr que un hogar envejezca bien
Otro consejo consiste en observar la luz natural antes de decidir el color definitivo. Un mismo color cambia notablemente entre una habitación orientada al norte y otra al sur. También recomiendan probar muestras en distintos horarios del día y pensar la vivienda como un conjunto, buscando continuidad entre los ambientes para generar una sensación de armonía.
En lugar de perseguir la moda del momento, la tendencia apunta a construir interiores flexibles. Una paleta de colores equilibrada permite renovar la decoración simplemente cambiando cuadros, cortinas, alfombras o almohadones, manteniendo la pintura como una base elegante que seguirá funcionando durante muchos años.