Así se vistió María Belén Ludueña para el Día de la Independencia

María Belén Ludueña acompañó a su esposo, Jorge Macri, en el izamiento de la bandera en Plaza de Mayo con un look que tuvo las tendencias de la temporada.

En el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, María Belén Ludueña acompañó a su esposo, Jorge Macri, en el tradicional Izamiento de la Bandera Nacional en Plaza de Mayo. Para la ocasión, la comunicadora eligió un look sastrero que reunió las grandes tendencias del invierno, es decir los tonos neutros, la sastrería y el tapado.

La periodista apostó por una paleta cálida de tonalidades tierra, que generó un efecto monocromático refinado y captó la atención durante el acto patrio. La pieza central fue un conjunto sastrero beige, compuesto por un blazer estructurado y un pantalón de corte recto, con solapas amplias y doble abotonadura, y sumó un cinturón de cuero marrón.

Debajo del blazer, llevó una polera de tejido fino en color visón, que le dio abrigo sin romper la armonía del conjunto. Como abrigo, eligió un tapado largo de paño marrón, que llevó apoyado sobre los hombros y elevó el estilismo con un aire elegante.

Por último, y uno de los detalles más emotivos del look, fue la escarapela celeste y blanca prendida sobre la solapa de su abrigo.