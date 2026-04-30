Nació Vito, el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña

Este jueves 30 de abril nació Vito, el primer hijo de la pareja, en un clima de profunda emoción. El nacimiento se produjo durante la mañana en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

En la mañana de este jueves 30 de abril, Jorge Macri y María Belén Ludueña fueron papás de Vito. El nacimiento se produjo en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a la información trascendida, el bebé nació mediante una operación de cesárea. Mientras tanto, hay expectativa en las redes sociales de que la pareja comparta la primera foto de Vito Macri.

El significado del nombre "Vito" María Belén Ludueña había revelado anteriormente que la elección del nombre no fue casual, sino que cargaba con un simbolismo especial para ambos. Para la conductora, "Vito" está directamente asociado con estos dos valores esenciales.

En ese sentido, consideraron que el nombre resonaba de manera perfecta y armónica junto al apellido Macri.

La dulce espera de María Belén Ludueña y Jorge Macri Horas antes de que la periodista ingrese al Sanatorio, Ludueña recordó su reciente visita a la gruta de la Virgen de Lourdes en Mar del Plata, encomendándose a ella para que el parto saliera bien.