Polémica mundial: Claudia Sheinbaum defenestró a Eduardo Feinmann tras sus dichos sobre los mexicanos

La presidente de México fue contundente durante una conferencia de prensa, en donde catalogó de "indignante" al periodista argentino.

Tras la eliminación de la Selección de México, las repercusiones no faltaron. Claudia Sheinbaum dedicó un segmento de su conferencia de prensa para repudiar las declaraciones de Eduardo Feinmann, exponiendo el video del conductor que días atrás, tomó viralidad.

El conflicto se originó tras los comentarios de Feinmann en su programa, donde apuntó duramente contra el país norteamericano. "Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma", expresó. Durante ese mismo intercambio, el abogado aseguró que los mexicanos "envidian a los argentinos en todo" y minimizó su nivel deportivo afirmando que, para el fútbol, "son de madera".

Sheinbaum sobre Feinmann: "Pseudo periodista" Lejos de dejarlo pasar, la mandataria abordó el tema desde dos frentes. En primer lugar, la científica rememoró el partido de México vs. Ecuador, y acusó al periodista argentino de instalar información falsa al sugerir que el equipo ecuatoriano había recibido amenazas del crimen organizado para dejarse ganar: "El propio equipo ecuatoriano dijo que era absolutamente falso, pero el asunto es minimizar a la Selección Nacional y su gran triunfo, y hablar mal de los mexicanos".

En segundo lugar y además de tildarlo de "pseudo periodista", la líder política aprovechó la controversia para apuntar contra la oposición de su país, señalando directamente al empresario Ricardo Salinas Pliego por compartir y avalar los dichos de Feinmann en sus redes sociales.

Eduardo Feinmann. Foto: captura de video / A24. Para ilustrar su postura, Sheinbaum recurrió a una analogía matemática basada en la propiedad transitiva: "Si A es igual a B y B es igual a C, pues A es igual a C. Entonces, si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México".