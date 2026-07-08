El insólito error al aire de Luis Ventura tras el triunfo de la Selección Argentina que no perdonaron en las redes

El periodista intentó resaltar el logro del equipo de Lionel Scaloni pero confundió un dato clave del torneo y los usuarios reaccionaron al instante.

Luis Ventura quedó en el centro de los comentarios debido a un dato inexacto. / Captura TV

La agónica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de revertir un complejo marcador adverso frente a Egipto, desató una verdadera fiesta nacional. Las pantallas se inundaron con imágenes de las celebraciones en las calles porteñas, pero la cobertura en vivo sumó un momento imprevisto que se volvió viral.

El capitán Lionel Messi es levantado en andas por sus compañeros tras el final del partido. DPA Durante la emisión especial en PrimiciasYa, Luis Ventura se colocó al frente del análisis para destacar la histórica remontada del plantel comandado por Lionel Scaloni. Sin embargo, en su afán por dimensionar la importancia del logro deportivo, el conductor cometió una llamativa equivocación matemática.

Un error de Ventura que no pasó desapercibido “Argentina está entre los ocho mejores equipos del mundo sobre una competencia que comienza con 148 participantes”, afirmó de manera categórica frente al micrófono. La afirmación llamó la atención de los espectadores de forma inmediata, dado que la fase final del certamen internacional cuenta con 48 selecciones integrando el cuadro principal.

El periodista resaltó el desempeño de los jugadores dirigidos por Scaloni antes de su llamativo error numérico. Foto: captura de video / América TV. Sin percatarse del fallido dato conceptual, el periodista continuó con su habitual tono optimista para cerrar su lectura sobre el presente de la Scaloneta: “Argentina está entre los ocho mejores y con ánimos de seguir creciendo”.