El insólito error al aire de Luis Ventura tras el triunfo de la Selección Argentina que no perdonaron en las redes
El periodista intentó resaltar el logro del equipo de Lionel Scaloni pero confundió un dato clave del torneo y los usuarios reaccionaron al instante.
La agónica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de revertir un complejo marcador adverso frente a Egipto, desató una verdadera fiesta nacional. Las pantallas se inundaron con imágenes de las celebraciones en las calles porteñas, pero la cobertura en vivo sumó un momento imprevisto que se volvió viral.
Durante la emisión especial en PrimiciasYa, Luis Ventura se colocó al frente del análisis para destacar la histórica remontada del plantel comandado por Lionel Scaloni. Sin embargo, en su afán por dimensionar la importancia del logro deportivo, el conductor cometió una llamativa equivocación matemática.
Un error de Ventura que no pasó desapercibido
“Argentina está entre los ocho mejores equipos del mundo sobre una competencia que comienza con 148 participantes”, afirmó de manera categórica frente al micrófono. La afirmación llamó la atención de los espectadores de forma inmediata, dado que la fase final del certamen internacional cuenta con 48 selecciones integrando el cuadro principal.
Sin percatarse del fallido dato conceptual, el periodista continuó con su habitual tono optimista para cerrar su lectura sobre el presente de la Scaloneta: “Argentina está entre los ocho mejores y con ánimos de seguir creciendo”.
La audiencia virtual no dejó pasar el tropiezo y las redes sociales se llenaron de comentarios humorísticos sobre la curiosa estadística. De este modo, el blooper de Luis Ventura terminó aportando una cuota de color a una jornada televisiva que estuvo signada por el desahogo futbolístico y la emoción colectiva de los hinchas.