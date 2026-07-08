Por qué en La Mañana con Moria definieron a Lionel Messi como el hombre "más orgásmico del mundo"

En La mañana con Moria hablaron sobre el triunfo de la Selección Argentina y el doctor Guillermo Capuya hizo un interesante análisis.

La victoria de la Selección Argentina frente a Egipto fue uno de los temas centrales en La mañana con Moria. Durante el programa, el equipo analizó el impacto emocional que generan este tipo de partidos y el debate derivó en una comparación tan inesperada como divertida.

En medio de la conversación, el doctor Guillermo Capuya explicó qué ocurre en el organismo durante encuentros de tanta tensión. "Cuando vemos un partido nos sube el cortisol y la adrenalina. Esto lo que hace es achicar los vasos sanguíneos", explicó el médico. A partir de esa explicación, Moria Casán preguntó: "¿Es parecido a un acto sexual?", mientras que Amalia Díaz Guiñazú intervino con humor: "Es parecido a un ataque de pánico".

En La mañana con Moria hablaron del triunfo de la Selección Argentina. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Capuya aclaró que ambas situaciones producen efectos distintos en el cuerpo. "No es parecido porque el acto sexual libera placer, dopamina, endorfinas y oxitocinas. El partido no, aunque el momento del gol puede ser", comentó el especialista. Fue entonces cuando la conductora lanzó una particular interpretación: "El tipo le pega a una pelota, masculina, a un arco, que es femenino. Algo pasa".

La charla continuó entre bromas. María Fernanda Callejón sumó: "Se te afloja el esfínter", mientras el médico definió el instante del gol como una experiencia comparable con un orgasmo.