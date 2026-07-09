El look accesible de la princesa Leonor para apoyar a su hermana: mirá lo que se puso

El look elegido por la Princesa Leonor para el acto de la infanta Sofía demostró que no siempre recurre a firmas de lujo. No te pierdas las fotos en la nota.

Durante el acto de entrega de la primera edición de las ayudas "Docentes Referentes" en Zaragoza, la infanta Sofía protagonizó su primer discurso oficial, acompañada por sus padres y su hermana. Fue entonces cuando la princesa Leonor sorprendió al aparecer en un evento que no estaba previsto en su agenda, y lo hizo con un look mucho más descontracturado que de costumbre, cediendo todo el protagonismo a la benjamina de la familia real.

La heredera, que no debía vestir uniforme por tratarse de un acto civil, eligió un conjunto de Easy Wear compuesto por un chaleco de escote en V con lazada lateral y un pantalón ancho, ambos en un tono azul empolvado que le sentó a la perfección. La elección demostró que no siempre recurre a firmas de lujo, puesto que el chaleco costaba 29,99 euros y el pantalón unos 25,99 euros.

En los complementos, Leonor volvió a confiar en piezas que ya forman parte de su armario. Llevó un bolso de mano tipo cartera de Abbacino, con efecto rafia y un estampado de rayas en tonos azules, beige y dorado, que le dio un aire veraniego y descontracturado. Su presencia fue una muestra de apoyo a su hermana, y el look relajado fue una forma de ceder el foco y permitir que el primer discurso de Sofía fuera el centro de atención.

En cuanto a las joyas, recuperó su característico colgante de corazón de Tiffany & Co., al que sumó varios anillos y la pulsera de jade guatemalteco, una pieza artesanal de plata de ley con distintas tonalidades de jadeíta. Completaron el conjunto unas alpargatas de cuña con suela de yute y acabado en azul claro.