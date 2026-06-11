La princesa Leonor y la infanta Sofía sorprendieron en el concierto de Bad Bunny

La aparición princesa Leonor de España y su hermana Sofía en el recital del artista puertorriqueño sorprendió a todos. No te pierdas las fotos en la nota.

Después de participar en la recepción en el Palacio Real y en la misa que tuvo lugar en la Plaza de Cibeles con motivo de la visita del papa León XIV a Madrid, la princesa Leonor y la infanta Sofía hicieron un alto en sus obligaciones y se dieron el gusto de acudir a uno de los conciertos de Bad Bunny en el estadio Riyhad Metropolitano.

Juntas, pusieron rumbo al estadio después de pasar por La Zarzuela para cambiarse de ropa, y aparecieron con looks muy diferentes entre sí que evidenciaban que, aunque hermanas, tienen personalidades y gustos estilísticos muy marcados. La princesa Leonor, que es la heredera al trono y que suele mostrarse más seria y formal en sus apariciones públicas, sorprendió con un estilo muy dosmilero al llevar jeans de tiro bajo con una camiseta entallada bicolor roja y naranja de tirantes.

Completó el look con un bolso rojo que le dio un punto de color extra y que coordinaba a la perfección con los tonos cálidos de la camiseta, y lució su larga melena rubia suelta con unas gafas de sol a modo de diadema.

Por su parte, la infanta Sofía mostró un estilo muy diferente al de su hermana, eligiendo una blusa holgada de encaje blanco y manga caída hasta la altura del codo, con todo el espíritu boho. La infanta añadió al estilismo unos pantalones azul pastel y, al igual que Leonor, lució el pelo suelto con unas gafas de sol.