Princesa Leonor vs. Infanta Sofía: así se enfrentaron sus looks

Entre un working girl impecable por parte de la Princesa Leonor y el look juvenil asimétrico de la Infanta Sofía, el cereza ganó protagonismo. ¡Mirá!

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía dejaron en claro, una vez más, sus diferencias estilísticas durante la emotiva entrega del Toisón de Oro a la Reina Sofía. Aunque compartieron escenario en un acto cargado de historia y significado, sus looks siguieron caminos opuestos. Leonor optó por un estilo working girl sobrio y potente, mientras que Sofía se inclinó por una propuesta más juvenil.

Para esta reaparición pública, Leonor eligió un traje sastre color rojo cereza que destacó con fuerza sobre su melena rubia. El conjunto, compuesto por un pantalón recto y una blazer entallada con hombreras marcadas. Debajo llevó un top negro simple, y en la solapa lució el Toisón de Oro, un detalle que le aportó mayor solemnidad al look.

Sofía, por su parte, apostó por un conjunto de la firma española Vogana, una de las favoritas de su madre. Su look estuvo compuesto por un top jaspeado gris con corte péplum, escote asimétrico que dejaba un hombro al descubierto y una manga larga que equilibró la silueta. El conjunto se completó con un pantalón fluido azul plomizo y, fiel a su preferencia por el calzado plano, llevó bailarinas negras destalonadas que ya había usado en otras ocasiones.

El momento también fue significativo por el contexto, puesto que se trató de un día particularmente emotivo para la familia real. Tras la entrega del Toisón a la Reina Sofía, las hermanas acompañaron a sus padres a un almuerzo privado por los 50 años de la restauración de la monarquía. Leonor se retiró luego hacia la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde continúa su formación militar. Sofía, por su parte, regresó a Lisboa para retomar su vida universitaria en Forward College, donde estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.