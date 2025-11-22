Bo Derek cumplió 69: el peinado con trenzas que revolucionó la cultura pop

Cada 20 de noviembre, el cumpleaños de Bo Derek vuelve a poner en agenda uno de los momentos más recordados del cine: su aparición corriendo por la playa en “10- La mujer perfecta” con un traje de baño color piel y una serie de cornrow braids – trenzas africanas bien pegadas al cuero cabelludo– que cambiaron para siempre los códigos estéticos de Hollywood.

La escena, filmada en 1979, no solo convirtió a Derek en un símbolo sexual internacional, sino que instaló un peinado ancestral en la moda occidental, generando un fenómeno que trascendió el cine, la publicidad y la cultura pop. Sus trenzas , adornadas con cuentas en las puntas, fueron imitadas en salones de belleza, editoriales de moda y campañas de verano durante décadas.

Aunque para el público masivo fue una novedad absoluta, las cornrows tienen una historia milenaria dentro de las culturas africanas. En muchos países se utilizan para indicar linaje, pertenencia a una comunidad o incluso habilidades específicas. Su presencia en la película generó un debate cultural que hoy sigue vigente: ¿hasta qué punto la moda puede apropiarse de símbolos tradicionales?

Lo cierto es que, polémicas aparte, la imagen de Bo Derek abrió la puerta para que este estilo se globalizara. A partir de los años 80, supermodelos, estrellas del pop y actrices replicaron la estética, reinterpretándola en desfiles, alfombras rojas y editoriales.

Más de cuatro décadas después, el look sigue apareciendo cíclicamente. En la última década, figuras como Beyoncé, Alicia Keys, Zendaya y Rosalía retomaron las cornrows desde un enfoque estético y cultural más consciente, reivindicando su raíz afro y dando visibilidad a peinadores provenientes de estas comunidades.

El aporte de Bo Derek, en ese sentido, fue instalar el estilo en el imaginario global. Su peinado se volvió sinónimo de verano, playa, libertad y una sensualidad relajada, incluso para quienes nunca vieron la película.

bo derek la mujer perfecta

Por qué aquel look se volvió inolvidable

Especialistas en moda coinciden en que la escena de “10- La mujer perfecta” funciona como una síntesis perfecta de varios factores:

Una estética inesperada para Hollywood: nadie imaginaba a una rubia californiana con trenzas africanas en un filme romántico.

La fuerza visual del peinado: las trenzas tensas, ordenadas y con brillo creaban una silueta definida que marcaba el rostro y potenciaba la expresión.

El contraste con el minimalismo del traje de baño: la monocromía del look hacía que el foco estuviera en las trenzas.

El impacto cultural del cine en esa época: sin redes sociales, una sola escena podía influir en el mundo entero.

bo derek

Una marca indeleble en la historia de la moda

A sus 69 años, Bo Derek sigue siendo recordada tanto por su carrera como actriz como por haber protagonizado uno de los momentos más icónicos del estilo del siglo XX. Las cornrow braids que lució hace más de 40 años continúan reapareciendo en pasarelas, videoclips, festivales y vacaciones en la playa.

Y el fenómeno persiste por una razón simple: aquella imagen condensó la idea de libertad, belleza natural y audacia estética. Un legado que, cada noviembre, vuelve a encender la nostalgia y confirma que algunas modas no envejecen: se transforman en mito.