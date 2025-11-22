Ensalada fresca de duraznos y mozzarella: una receta ligera, rápida y llena de sabor

Opcional: un chorrito de miel o aceto balsámico

1 cucharada de jugo de limón

2 cucharadas de aceite de oliva

1 puñado grande de hojas de albahaca

200 g de mozzarella fresca o bocconcini

Una mezcla fresca y perfumada para un almuerzo liviano de verano.

Cortás los duraznos en gajos finos y los acomodás en una fuente amplia.

Sumás la mozzarella (el jamón y tomates, si querés) en trozos o bolitas, tratando de distribuirla bien.

Agregás las hojas de albahaca enteras para que le den aroma.

Mezclás el aceite con el jugo de limón, salpimentás y rociás por encima.