Ensalada fresca de duraznos y mozzarella: una receta ligera, rápida y llena de sabor

La receta para una ensalada perfecta para almuerzos livianos, hidratantes y fáciles de preparar cuando la temperatura sube.

MDZ Estilo

La mejor receta para los días de calor.

Con esta receta, vas a poder preparar una ensalada súper liviana que mezcla dulzor, cremosidad y perfume herbal, ideal para esos días de calor intenso.

Ingredientes

  • 2 duraznos maduros pero firmes

  • 200 g de mozzarella fresca o bocconcini

  • 1 puñado grande de hojas de albahaca

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • 1 cucharada de jugo de limón

  • Sal y pimienta

  • Opcional: un chorrito de miel o aceto balsámico

  • Otro opcional: trozos de jamón crudo o cocido y tomates cherry.
Ensalada-caprese-con-durazno
Una mezcla fresca y perfumada para un almuerzo liviano de verano.

Paso a paso de la receta

  1. Cortás los duraznos en gajos finos y los acomodás en una fuente amplia.

  2. Sumás la mozzarella (el jamón y tomates, si querés) en trozos o bolitas, tratando de distribuirla bien.

  3. Agregás las hojas de albahaca enteras para que le den aroma.

  4. Mezclás el aceite con el jugo de limón, salpimentás y rociás por encima.

  5. Terminás con un hilo de miel o aceto si querés una nota más dulce. ¡Y listo!

