Ensalada fresca de duraznos y mozzarella: una receta ligera, rápida y llena de sabor
La receta para una ensalada perfecta para almuerzos livianos, hidratantes y fáciles de preparar cuando la temperatura sube.
Con esta receta, vas a poder preparar una ensalada súper liviana que mezcla dulzor, cremosidad y perfume herbal, ideal para esos días de calor intenso.
Ingredientes
-
2 duraznos maduros pero firmes
200 g de mozzarella fresca o bocconcini
1 puñado grande de hojas de albahaca
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de jugo de limón
Sal y pimienta
Opcional: un chorrito de miel o aceto balsámico
- Otro opcional: trozos de jamón crudo o cocido y tomates cherry.
Paso a paso de la receta
-
Cortás los duraznos en gajos finos y los acomodás en una fuente amplia.
Sumás la mozzarella (el jamón y tomates, si querés) en trozos o bolitas, tratando de distribuirla bien.
Agregás las hojas de albahaca enteras para que le den aroma.
Mezclás el aceite con el jugo de limón, salpimentás y rociás por encima.
Terminás con un hilo de miel o aceto si querés una nota más dulce. ¡Y listo!