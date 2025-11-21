Receta de gazpacho de tomate y pepino: la sopa fría más refrescante y rica
Una receta express que se licúa en minutos y es buenísima para resolver comidas livianas sin encender la cocina en los días más calurosos.
La receta para prepara una rica sopa fría con la que resolvés en minutos una comida, perfecta para esos días en los que solo querés algo hidratante y lleno de sabor.
Ingredientes
- 4 tomates bien rojos
- 1 pepino pelado
- 1 diente de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 chorrito de vinagre de vino o manzana
- Sal y pimienta
- Opcional: un trocito de pan viejo para espesar
Paso a paso de la receta
- 1. Cortás los tomates y el pepino en trozos grandes.
- 2. Los llevás a la licuadora con el ajo, el aceite, el vinagre, sal y pimienta.
- 3. Procesás hasta obtener una textura bien lisa.
- 4. Si preferís más cuerpo, agregás el pan humedecido y licuás de nuevo.
- 5. Llevás a la heladera por al menos media hora antes de servir. ¡Y listo!