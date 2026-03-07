Animate a preparar una receta de torta de anís con todo el sabor y muy esponjosa
Una receta casera de torta de anís, aromática, esponjosa y muy tradicional, ideal para acompañar el mate o el café en una merienda bien argentina.
Si te gustan los sabores clásicos de la cocina casera, esta receta de torta de anís es perfecta. Con un perfume suave y una miga bien esponjosa, esta torta recuerda a las meriendas de antes. Es simple de preparar y queda ideal para compartir con mate caliente.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
-
250 gramos de harina 0000.
150 gramos de azúcar.
3 huevos (aproximadamente 180 gramos).
120 gramos de manteca derretida.
150 gramos de leche.
10 gramos de polvo de hornear.
3 gramos de semillas de anís.
2 gramos de sal.
5 gramos de esencia de vainilla.
Paso a paso para crear una torta de anís deliciosa
1- En un bol grande batí los huevos junto con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
2- Agregá la manteca derretida, la leche y la esencia de vainilla y mezclá bien.
3- En otro recipiente mezclá la harina 0000, el polvo de hornear, la sal y las semillas de anís.
4- Incorporá los ingredientes secos a la preparación líquida y mezclá hasta integrar todo.
5- Volcá la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado.
6- Llevá el molde al horno precalentado a 180 grados.
7- Horneá durante 35 a 40 minutos hasta que la torta de anís esté dorada y cocida.
8- Dejá entibiar antes de desmoldar y servir.
De la cocina a la mesa
Preparar esta receta de torta de anís es volver a los sabores simples y caseros. El aroma de las semillas de anís perfuma toda la cocina mientras la torta se hornea y crea una merienda irresistible. Es ideal para acompañar con mate, café o incluso con un vaso de leche. Si querés darle un toque extra, podés espolvorear azúcar impalpable por arriba o servirla con un poco de dulce de leche. Se conserva perfectamente hasta tres días en un recipiente hermético. Al día siguiente incluso queda más rica, porque el sabor del anís se intensifica y la miga se vuelve todavía más húmeda. ¡No te la pierdas!.