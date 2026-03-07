Animate a preparar una receta de torta de anís con todo el sabor y muy esponjosa

Si te gustan los sabores clásicos de la cocina casera, esta receta de torta de anís es perfecta. Con un perfume suave y una miga bien esponjosa, esta torta recuerda a las meriendas de antes. Es simple de preparar y queda ideal para compartir con mate caliente.

El aroma característico de la receta de torta de anís proviene de las semillas de anís, una especia usada desde hace siglos en la repostería.

Una torta para pasar un momento lleno de sabor

1- En un bol grande batí los huevos junto con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregá la manteca derretida , la leche y la esencia de vainilla y mezclá bien.

3- En otro recipiente mezclá la harina 0000 , el polvo de hornear , la sal y las semillas de anís .

4- Incorporá los ingredientes secos a la preparación líquida y mezclá hasta integrar todo.

5- Volcá la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado.

6- Llevá el molde al horno precalentado a 180 grados.

7- Horneá durante 35 a 40 minutos hasta que la torta de anís esté dorada y cocida.

8- Dejá entibiar antes de desmoldar y servir.

Ideal para acompañarla con la infusión que más te guste En algunas regiones, la receta de torta de anís también se prepara en versión budín, usando exactamente los mismos ingredientes. YouTube

De la cocina a la mesa

Preparar esta receta de torta de anís es volver a los sabores simples y caseros. El aroma de las semillas de anís perfuma toda la cocina mientras la torta se hornea y crea una merienda irresistible. Es ideal para acompañar con mate, café o incluso con un vaso de leche. Si querés darle un toque extra, podés espolvorear azúcar impalpable por arriba o servirla con un poco de dulce de leche. Se conserva perfectamente hasta tres días en un recipiente hermético. Al día siguiente incluso queda más rica, porque el sabor del anís se intensifica y la miga se vuelve todavía más húmeda. ¡No te la pierdas!.