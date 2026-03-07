Esta es la receta imbatible de pizza fugazetta, estilo pizzería de Buenos Aires
Receta de pizza fugazzeta con queso casera, un clásico de las pizzerías porteñas con cebolla, masa esponjosa y mucho queso derretido.
La receta de pizza fugazzeta con queso es un clásico absoluto de las pizzerías porteñas. Esta fugazzeta combina una masa alta y esponjosa con mucha cebolla dulce y abundante queso derretido. Preparar esta receta en casa es más fácil de lo que parece y el resultado es una pizza bien argentina, ideal para compartir. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
Harina 000 — 500 gramos
Agua tibia — 300 gramos
Levadura fresca — 25 gramos
Aceite de oliva — 40 gramos
Sal — 10 gramos
Cebollas grandes — 3 unidades
Muzzarella — 350 gramos
Orégano — 1 cucharadita
Aceite de oliva extra — 20 gramos
Paso a paso para crear una fugazza con queso deliciosa
1- En un bowl disolver la levadura en el agua tibia.
2- Agregar la harina, el aceite de oliva y la sal, mezclando hasta formar una masa.
3- Amasar durante 8 a 10 minutos hasta lograr una masa lisa y elástica.
4- Cubrir y dejar leudar durante 1 hora hasta que duplique su volumen.
5- Aceitar una pizzera y estirar la masa con las manos formando una base gruesa.
6- Cortar las cebollas en pluma y mezclarlas con un chorrito de aceite de oliva.
7- Cubrir la masa con abundante muzzarella rallada o en fetas.
8- Distribuir encima las cebollas y espolvorear orégano.
9- Hornear en horno fuerte a 220°C durante 20 minutos hasta que el queso esté bien derretido y dorado.
De la cocina a la mesa
La fugazzeta con queso es uno de esos sabores que definen la identidad de la pizza argentina. Su combinación de masa esponjosa, cebolla dulce y abundante queso derretido la convierte en una opción irresistible para cualquier reunión o comida informal. Prepararla en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y lograr una versión bien generosa, como la de las pizzerías tradicionales de Buenos Aires. ¡A disfrutar!