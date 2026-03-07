Presenta:

Tendencias

|

Receta

Esta es la receta imbatible de pizza fugazetta, estilo pizzería de Buenos Aires

Receta de pizza fugazzeta con queso casera, un clásico de las pizzerías porteñas con cebolla, masa esponjosa y mucho queso derretido.

Candela Spann

Pizza fugazzeta con queso paso a paso

Pizza fugazzeta con queso paso a paso

Shutterstock

La receta de pizza fugazzeta con queso es un clásico absoluto de las pizzerías porteñas. Esta fugazzeta combina una masa alta y esponjosa con mucha cebolla dulce y abundante queso derretido. Preparar esta receta en casa es más fácil de lo que parece y el resultado es una pizza bien argentina, ideal para compartir. ¡Manos a la obra!

Receta de fugazzeta con queso casera
Receta de fugazzeta con queso casera

Receta de fugazzeta con queso casera

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Harina 000 — 500 gramos

  • Agua tibia — 300 gramos

  • Levadura fresca — 25 gramos

  • Aceite de oliva — 40 gramos

  • Sal — 10 gramos

  • Cebollas grandes — 3 unidades

  • Muzzarella — 350 gramos

  • Orégano — 1 cucharadita

  • Aceite de oliva extra — 20 gramos

Paso a paso para crear una fugazza con queso deliciosa

1- En un bowl disolver la levadura en el agua tibia.

2- Agregar la harina, el aceite de oliva y la sal, mezclando hasta formar una masa.

3- Amasar durante 8 a 10 minutos hasta lograr una masa lisa y elástica.

4- Cubrir y dejar leudar durante 1 hora hasta que duplique su volumen.

5- Aceitar una pizzera y estirar la masa con las manos formando una base gruesa.

6- Cortar las cebollas en pluma y mezclarlas con un chorrito de aceite de oliva.

7- Cubrir la masa con abundante muzzarella rallada o en fetas.

8- Distribuir encima las cebollas y espolvorear orégano.

9- Hornear en horno fuerte a 220°C durante 20 minutos hasta que el queso esté bien derretido y dorado.

Fugazeta con queso, receta fácil argentina

De la cocina a la mesa

La fugazzeta con queso es uno de esos sabores que definen la identidad de la pizza argentina. Su combinación de masa esponjosa, cebolla dulce y abundante queso derretido la convierte en una opción irresistible para cualquier reunión o comida informal. Prepararla en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y lograr una versión bien generosa, como la de las pizzerías tradicionales de Buenos Aires. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas