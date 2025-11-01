Tenés que hacer la receta de pan de cebolla y disfrutá un pan tierno, casero y lleno de sabor
Con esta receta de pan de cebolla vas a tener un pan artesanal con gusto casero, perfecto para compartir en familia.
Si hay algo que transforma cualquier comida, es un pan casero recién salido del horno. Esta receta de pan de cebolla es ideal para acompañar picadas, sopas o carnes, y tiene ese perfume inconfundible que llena la casa. Fácil, rendidora y deliciosa, te va a salir de diez aunque nunca hayas amasado.
Ingredientes para un pan perfecto
Rinde: 1 pan grande o 8 pancitos medianos
500 g de harina 000.
1 sobre (10 g) de levadura seca o 25 g de levadura fresca.
250 ml de agua tibia.
2 cebollas medianas.
2 cucharadas de aceite (más extra para el rehogado).
1 cucharadita de azúcar.
1 cucharadita de sal.
1 cucharada de manteca (opcional, para más suavidad).
1 huevo (opcional, para pintar).
Semillas de sésamo o amapola (opcional, para decorar).
Paso a paso ¡muy fácil!
-
Pelá y picá las cebollas bien chiquitas. Rehogalas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén transparentes y dulzonas. Dejalas enfriar.
En un bol, mezclá el agua tibia con la levadura y el azúcar. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume.
Agregá la harina, la sal, el aceite, la manteca y la cebolla cocida. Amasá hasta formar una masa suave y elástica.
Tapá el bol con un repasador y dejá levar 1 hora o hasta que duplique su volumen.
Desgasificá la masa, formá un pan o pancitos, y colocalos en una fuente aceitada.
Si querés, pincelá con huevo batido y espolvoreá semillas.
Horneá a 180 °C durante 25–30 minutos, hasta que estén dorados y livianos al golpear la base.
El pan de cebolla casero tiene su origen en la cocina criolla, donde se aprovechaba la cebolla dorada para dar sabor sin gastar de más. Podés conservarlo hasta 3 días en recipiente hermético o freezarlo ya cocido. En muchas panaderías argentinas, esta receta se usa también como base para pizzas saborizadas o focaccias. ¡Y.. al pan pan!.