Día Mundial del Helado de Chocolate: probá esta receta fácil para prepararlo en casa
En el Día Mundial del Helado de Chocolate, te acercamos una receta para que prepares en casa este postre clásico.
Cada 7 de junio se celebra el Día Nacional del Helado de Chocolate, con una jornada que rinde homenaje a uno de los sabores más populares del planeta, y que a pesar de no tener una declaración oficial única a nivel global, se ha ganado su lugar en el calendario festivo por derecho propio y por el cariño de millones de personas que no conciben un verano sin una buena cucharada de este manjar.
Aunque la receta moderna del helado de chocolate data del siglo XIX, cuando los avances en la refrigeración y la producción de cacao en polvo permitieron masificar su consumo, hay registros anteriores que permiten rastrear sus orígenes hasta el médico italiano Filippo Baldini, que en 1775 en su obra "De Sorbetti" lo mencionaba como un remedio para tratar afecciones como la gota y el escorbuto.
Para celebrar esta fecha como se merece, te compartimos una receta sencilla para preparar tu propio helado de chocolate en casa.
Ingredientes (1 litro, aproximadamente 8 porciones)
- 500 ml de leche entera
- 250 ml de crema de leche
- 1 taza de cacao en polvo amargo
- 3/4 taza de azúcar
- 4 yemas
- 150 g de chocolate amargo 70%, picado
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- En una olla, combiná la leche con la crema. Llevá a hervor suave a fuego medio. Apagá el fuego.
- En un bowl, batí las yemas con el azúcar hasta que se disuelva y la mezcla aclare ligeramente. Agregá el cacao en polvo y mezclá hasta obtener una pasta espesa.
- Verté un cucharón de la leche caliente sobre la mezcla de yemas, batiendo constantemente para que no se cuajen. Repetí con otro cucharón. Esto eleva la temperatura gradualmente.
- Devolvé la mezcla de yemas a la olla con el resto de la leche. Cociná a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente con cuchara de madera, hasta que espese y cubra la parte de atrás de la cuchara. No dejes que hierva o las yemas se cortan. Retirá del fuego.
- Incorporá el chocolate picado y revolvé hasta que se derrita completamente. Agregá la vainilla y la sal. Mezclá hasta obtener una base lisa y brillante.
- Pasá la mezcla a un bowl, cubrí con film a piel y dejá enfriar a temperatura ambiente 30 minutos. Luego refrigerá mínimo 4 horas, idealmente toda la noche. Tiene que estar bien fría antes de congelar.
- Verté la mezcla fría en un recipiente metálico o de vidrio apto para heladera. Llevá al congelador. Cada 30 minutos durante las primeras 2 horas, sacá y batí enérgicamente con un tenedor o batidor manual para romper los cristales de hielo. Esto sustituye la función de la máquina de helado.
- Después de las 2 horas de batido intermitente, dejá congelar 4 horas más hasta que esté firme.
- Sacá del congelador 5 minutos antes de servir para que se ablande ligeramente y sea más fácil de escarchar. Serví en copas o cucuruchos. ¡Y listo!