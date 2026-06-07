Día Mundial del Helado de Chocolate: probá esta receta fácil para prepararlo en casa

En el Día Mundial del Helado de Chocolate, te acercamos una receta para que prepares en casa este postre clásico.

Cada 7 de junio se celebra el Día Nacional del Helado de Chocolate, con una jornada que rinde homenaje a uno de los sabores más populares del planeta, y que a pesar de no tener una declaración oficial única a nivel global, se ha ganado su lugar en el calendario festivo por derecho propio y por el cariño de millones de personas que no conciben un verano sin una buena cucharada de este manjar.

Aunque la receta moderna del helado de chocolate data del siglo XIX, cuando los avances en la refrigeración y la producción de cacao en polvo permitieron masificar su consumo, hay registros anteriores que permiten rastrear sus orígenes hasta el médico italiano Filippo Baldini, que en 1775 en su obra "De Sorbetti" lo mencionaba como un remedio para tratar afecciones como la gota y el escorbuto.

Para celebrar esta fecha como se merece, te compartimos una receta sencilla para preparar tu propio helado de chocolate en casa.