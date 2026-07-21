Postre helado de banana en minutos: una receta fácil y exquisita
Prepará tu propio postre helado de banana en casa con esta receta de pocos ingredientes y sorprendé a la hora del postre.
Con esta receta, en sólo 5 minutos vas a tener un postre helado. No tiene azúcar añadida, no tiene lácteos ni hace falta una máquina de helado o un batido interminable cada media hora. La banana congelada se licúa hasta quedar con la textura exacta del helado de crema, pero el truco está en congelar las bananas peladas y en rodajas: si las congelás enteras, la licuadora no las agarra; si las pelás congeladas, te congelás los dedos y la banana se desarma. Una vez congeladas, las rodajas se licúan en segundos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (2 porciones generosas)
- 4 bananas bien maduras
- 2 cucharadas de cacao en polvo amargo (opcional, para versión chocolate)
- 1 cucharada de mantequilla de maní (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Un puñado de chips de chocolate o frutos secos para decorar (opcional)
Paso a paso de la receta
- Pelá las bananas y cortalas en rodajas de 2 cm de ancho. Más finas se congelan más rápido y se licúan más fácil; más gruesas tardan más en congelarse.
- Extendé las rodajas en una bandeja en un solo nivel, sin que se toquen entre sí. Llevá al freezer por mínimo 4 horas, idealmente toda la noche. Si las apilás o las ponés en una bolsa antes de congelar, se pegan entre sí y la licuadora no las procesa bien.
- Sacá las bananas del freezer. Colocalas en la licuadora o en un procesador de alimentos. Licuá a velocidad alta, deteniendo cada 30 segundos para raspar los bordes con una espátula. Al principio parece que no va a funcionar: las rodajas se quedan congeladas en el fondo. Seguí licuando y raspando. A los 2-3 minutos, la magia pasa: la mezcla se vuelve cremosa, suave y con la textura exacta del helado batido.
- Si querés versión chocolate, agregá el cacao en polvo en este momento y licuá 30 segundos más hasta integrar. Si querés mantequilla de maní o vainilla, agregalas ahora y mezclá bien.
- Sacá con una cuchara de helado formando bolas. Serví inmediatamente en bowls o copas. Decorá con chips de chocolate, frutos secos, ralladura de coco o lo que tengas a mano.