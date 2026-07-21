Postre helado de banana en minutos: una receta fácil y exquisita

Con esta receta, en sólo 5 minutos vas a tener un postre helado. No tiene azúcar añadida, no tiene lácteos ni hace falta una máquina de helado o un batido interminable cada media hora. La banana congelada se licúa hasta quedar con la textura exacta del helado de crema, pero el truco está en congelar las bananas peladas y en rodajas: si las congelás enteras, la licuadora no las agarra; si las pelás congeladas, te congelás los dedos y la banana se desarma. Una vez congeladas, las rodajas se licúan en segundos. ¡Manos a la obra!